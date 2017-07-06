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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Творческий подход

00:02 / Актуально
Гражданское общество проявляет активность в социально-культурной сфере и рассчитывает на поддержку власти
Творческий подход

«Круглый стол» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере» проходил в рамках подготовки к 3-му Культурному форуму регионов России в областной библиотеке имени Горького. Заседание провели член Общественной палаты РФ О. Воронова и секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина. Участниками обсуждения стали представители областной власти, муниципальных образований региона, творческих союзов, инициаторы и руководители творческих проектов, представители гражданского общества, журналисты.

От идеи – к проекту

Понятие «творческие индустрии» – новое в нашем лексиконе, а явление предпринимательства в социально-культурной сфере возникло не вчера, а лет сто с лишним назад. Самые известные примеры – галерея купца Третьякова, Пушкинский музей в Москве и даже МХАТ, созданный усилиями купца Алексеева и промышленника Морозова. Все это были благотворительные и коммерческие проекты.

А что теперь? Заместитель министра культуры области М. Горожанова назвала множество проектов (три частных музея в Касимове, Музей резьбы по дереву в Лункине, Пителино-фест, культурно-просветительский проект «В сторону Тарковского»). Это лишь немногие из названных адресов и инициатив. Представитель министерства призналась, что обо всех инициативах они и не знают, но знают о проблемах с их реализацией. Главные – недостаточно площадей для реализации многих начинаний, и, конечно, трудно с финансированием.

Директор департамента инвестиционных проектов АО «Корпорация развития Рязанской области» М. Крылов рассказал о перспективе создания Музея игрушек на улице Мюнстерской и о том, как пришлось отстаивать три здания на улице Почтовой – под Музей путешественников, Дом фотографии имени Е. Каширина и информационный центр. Отстоять удалось, но создание музеев, выставочных площадок – дело непростое, прежде всего, в финансовом отношении.

Город Рязань сегодня активно генерирует идеи создания разного рода объектов, притягательных для туристов и горожан. Это и новые музеи, и парковые пространства, и туристические маршруты, и новые объекты показа. В процесс вовлечена общественность, предпринимательское сообщество, молодежь. Об этом на заседании «круглого стола» рассказала начальник сектора содействия туризму управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации г. Рязани Ж. Никонова. От идей отбоя нет. Но при этом у администрации ограничены возможности в организации финансовой поддержки. Вся она должна организовываться через аукционы, а это, между прочим, вступает в противоречие с авторскими правами на идею. Вступив на путь аукциона, идея теряет автора, становится общим достоянием. И как с этим быть?

Инновации в старом городе

В старинном городе Касимове вполне могли спокойно жить, привлекая туристов уже широко известной собственной историей и имеющимися объектами показа – а среди них музеи, православные храмы и мусульманские мечети. Красавица Ока и ее окрестности, старинные купеческие особняки и торговые ряды, ставшие съемочной площадкой для десятков фильмов. Но этого касимовцам оказалось мало. И вот уже усилиями одного из известных горожан открыты в городе три новых частных музея – самоваров, колоколов, бабочек и стрекоз. В городе развивают проект на основе сказок Андерсена, ведь перевела их на русский язык Анна Ганзен из Касимова. Наряду с паломническим и детским туризмом начинает развиваться и гастрономический. Осуществляется первый в области проект частно-муниципального партнерства «Усадьба Кастровых». Начальник управления культуры г. Касимова Н. Чайко рассказывает о том, как идея туристической привлекательности древнего города осуществляется в деятельности Совета по туризму, в широком обсуждении с общественностью перспектив движения по этому пути.

Сказано было и о проблемах, самая острая – недостаток подготовленных кадров в сфере услуг и гостеприимства. Их надо готовить, привлекать, мотивировать.

Встречное движение

Заслуженный художник РФ, скульптор, руководитель благотворительного фонда «Творческое достояние» Р. Лысенина даже не стала снова говорить о проблемах своего фонда, связанных с финансами, арендой помещений. Речь об этом идет десятилетиями, а проблема не решается – творчество ушедших из жизни художников, которым много лет занимается Раиса Алексеевна, вроде бы никому, кроме нее, и не нужно. О другом говорила она на заседании «круглого стола» – о непростых перспективах подготовки молодых специалистов на кафедре информационных технологий в графике и дизайне РРТУ. Именно эти специалисты более всего нужны сегодня в социокультурной сфере – для организации выставок, зрелищных мероприятий, новых музейных пространств. Специалисты, оказывается, уже 11 лет готовятся, для них создана уникальная материальная база в университете, но мало кто об этом знает. Что это, как не отсутствие коммуникации между разными представителями творческой индустрии на одной территории.

Не могла в который раз не зайти речь и о судьбе особого района нашего города – Солотчи. Ей ли не стать объектом притяжения для рязанцев и гостей города? Но разрушена уникальная узкоколейка, которую впору восстанавливать, никак не может решиться судьба маленького почтового отделения. Почту вознамерились закрыть, а почему бы ей не стать музеем, культурным центром? Здесь многократно бывали К. Паустовский и А. Солженицын, А. Гайдар и Д. Шостакович. Солотче очень нужны новые культурные пространства, но каждое из них вынуждено с боем отвоевывать себе место под солнцем. Очень уж дорог здесь, в курортной зоне, каждый квадратный метр земли.

Преодолевая препятствия

Участвуя в заседании «круглого стола», я не переставала удивляться тому, сколько замечательных идей уже осуществляется или по каким-то причинам не может пока осуществиться в нашем регионе. Пять самодеятельных театров в городе Скопине и целый музей в сундуках, собранных руководителем театра «Предел» Владимиром Делем. Четыре новых частных музея в Рязани – стрельца, купца, шоколада и сахара. Десять туристических маршрутов по городу и тринадцать – по области, проложенных в стороне от затоптанных туристами трасс, к объектам, которых не было на туристических картах. Фестиваль рисованных историй и молодежной культуры и клуб любителей настольных игр и игротек «Играем с нами». Арт-студии и арт-проекты различной направленности. Все это есть и обсуждалось за «круглым столом» в библиотеке. А сколько всего уже есть, но пока не обсуждалось. Люди хотят жить интересно, творчески, и сами придумывают для себя, для друзей, для других людей новые практики, инновации. Они нуждаются в поддержке и продвижении. Нам надо научиться это делать, преодолевая препятствия.

Среди главных проблем развития творческих индустрий и инноваций на заседании «круглого стола» в библиотеке им. Горького были названы:

– несовершенная нормативная и правовая база осуществления таких проектов,

– проблемы, связанные с осуществлением их финансирования,

– отсутствие специалистов, способных работать в творческой индустрии,

– разобщенность участников и недостаток информации о проектах и инновациях в социально-культурной сфере региона.

Прозвучавшие предложения, названные его участниками проблемы будут обобщены и станут основой итогового документа 3-го Культурного форума регионов России, который состоится в сентябре 2017 года в Москве.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 102 (5389) от 07 июня 2017 года
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