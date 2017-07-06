В духе противоречия

Второй день нынешнего лета наверняка запомнится многим рязанцам не только своей прохладой, но и перебоями в движении общественного транспорта. А все потому, что в этот день не вышли на маршруты некоторые коммерческие перевозчики. Таким образом они продемонстрировали свое нежелание следовать новым правилам, в том числе и переходить на безналичную оплату проезда.

Согласитесь, что нововведения, особенно те, которые внедряются в принудительно-добровольном порядке, принимаются нами с трудом. Реакция коммерческих перевозчиков вполне предсказуема и объяснима. Установка терминалов, во-первых, априори ведет за собой дополнительные, причем немалые, траты, а во-вторых, опять же подразумевает дополнительный контроль. Ведь новая система дает возможность весьма точно мониторить состояние пассажиропотока. В связи с этим городской общественный транспорт должен будет ходить строго по расписанию. А не так, как сейчас. В городском управлении транспорта сразу, еще накануне внедрения нововведения, открыто заявили, что все нарушения будут фиксироваться. И в дальнейшем отсутствие пунктуальности вполне может стать поводом для отказа продления разрешения на перевозку пассажиров.

То, что перевозчики будут, мягко говоря, не особо рады преобразованиям, было очевидно и предсказуемо. Но, если честно, то больше всего лично меня поразила реакция пассажиров. Как оказалось, некоторые даже и не в курсе были, что с 1 июня в Рязани появилась возможность оплатить проезд в городском коммерческом транспорте электронной картой. Наблюдала, с какими круглыми глазами народ смотрел на девушку, которая спросила, можно ли рассчитаться за проезд электронной картой. Пара человек даже у виска покрутили, откровенно показывая, что думают о незадачливой пассажирке. Да и водитель за словом в карман не полез – ответил грубо, но лаконично. Так что переспрашивать девушка явно больше не захотела, и она по старинке, наличными, оплатила проезд.

Вот интересно, почему у пассажиров такая реакция? Думается, что для них-то переход на новую оплату проезда не должен создать никаких трудностей. Наоборот, электронные карты получат льготники (в том числе – пенсионеры, инвалиды, студенты, школьники), которые смогут ездить на коммерческом транспорте по льготному тарифу, чего раньше вовсе не было.

Да и сама процедура оплаты, в общем-то, давно уже отлажена. В той же Москве давно стало привычным делом расплачиваться картой. В салоне автобусов и троллейбусов там стоят турникеты. Чтобы пройти внутрь, достаточно только приложить карту для списания необходимой суммы за проезд. В случае, если нет постоянной электронной карты, можно купить в метро или непосредственно у водителя карту на определенное количество поездок. Примеры оплаты электронными картами проезда в общественном транспорте есть и в других городах.

А между тем пока, по сведениям сайта городской администрации, в Рязани оборудован терминалами для приема оплаты за проезд безналичным способом лишь транспорт, обслуживающий двенадцать коммерческих городских маршрутов. О том, что в них можно оплатить проезд картой, «говорят» специальные наклейки на бортах и стеклах. Вместе с тем в рязанском коммерческом транспорте остается возможность оплачивать проезд наличными.

Так зачем усложнять себе жизнь? Вот мы сейчас же привычно расплачиваемся в магазинах электронными картами. Это удобно и практично, а ведь еще несколько лет назад для многих это было непривычно.