должны находиться экологические вопросы

Состоялось заседание Совета при Полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе. Его провел Полпред в ЦФО Александр Беглов. В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие глава Рязанского региона Николай Любимов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, министр природопользования региона Сергей Карабасов.

На заседании были рассмотрены вопросы реализации приоритетного направления «Экология» в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах ЦФО. В том числе политика в сфере охраны окружающей среды, повышение экологической устойчивости регионов, меры снижения антропогенного воздействия на открытые водоемы – источники питьевого водоснабжения.

На совещании обсуждались проекты «Чистая страна», «Вода России», «Дикая природа». Проекты направлены на решение актуальных проблем, касающихся ликвидации накопившихся отходов, бережного использования водных ресурсов, защиты редких видов животных и растений. Александр Беглов отметил важность обсуждаемых вопросов как для ЦФО, так и для страны в целом: «Центральный федеральный округ – это максимально освоенная промышленная территория, с высокой степенью урбанизации, с интенсивно функционирующим агропромышленным комплексом, самой развитой транспортной и энергетической инфраструктурой, – подчеркнул Александр Беглов. – И хотя по большинству экологических показателей ситуация в ЦФО вполне благополучна, экологические вопросы должны находиться постоянно в зоне особого контроля».

В Рязанской области действует государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки». Кроме того, в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в различных сферах природопользования, поддерживаются экологические инициативы промышленных предприятий. На совещании правительству области поставлена задача – до конца 2017 года утвердить территориальную схему обращения с отходами.

В Год экологии в области предусмотрены меры по снижению воздействия на окружающую среду, совершенствованию управления с отходами, охране водных и лесных ресурсов, лесовосстановлению. В частности, запланировано строительство станций очистки питьевой воды в муниципальных образованиях, проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов, очистка берегов водоемов области от мусора. В регионе пройдут экологическая акция по очистке и облагораживанию родников «Чистые родники Рязанского края», совместно с Липецкой и Тульской областями – межрегиональная акция «Нашим рекам – чистые берега». Запланировано лесовосстановление на площади более 6500 га, проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Защитник леса» и ряда других акций с участием жителей региона.