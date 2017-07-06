Люди с добрым сердцем

Социальные работники принимают поздравления

Накануне профессионального праздника министр социальной защиты населения региона Денис Боков встретился со специалистами, работающими в социальной сфере. Он вручил им федеральные и ведомственные награды, знаки отличия губернатора Рязанской области.

После награждения собравшиеся в неформальной обстановке поговорили о развитии социальной сферы в регионе. Так, Денис Боков сообщил, что к концу текущего года заработная плата социальных работников будет составлять восемьдесят процентов от средней по региону.

На встрече было отмечено, что социальные работники воспринимаются подопечными как близкие люди и зачастую делают для них больше, чем родственники. В связи с этим в социальной сфере работают действительно неравнодушные люди. «До того, как пришла в социальную сферу, работала фельдшером, – рассказала заведующая отделением Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения Любовь Яшина. – Сначала была социальным работником, а потом – заведующей отделением. Сейчас стараюсь планировать работу отделения так, чтобы каждый обратившийся получил внимание и помощь».

Собравшиеся говорили и о том, что следует применять новые методы работы. В качестве примера был приведен опыт Рыбновского комплексного центра социального обслуживания населения. Там в обслуживании пожилых людей помогают волонтеры.