15:23 МСК
Среда
07 / 06 / 2017
Выпуск № 102 (5389)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
82

Люди с добрым сердцем

00:01 / Общество
Социальные работники принимают поздравления
Автор фото: Дмитрий Осинин | Люди с добрым сердцем
Фото: Дмитрий Осинин.

Накануне профессионального праздника министр социальной защиты населения региона Денис Боков встретился со специалистами, работающими в социальной сфере. Он вручил им федеральные и ведомственные награды, знаки отличия губернатора Рязанской области.

После награждения собравшиеся в неформальной обстановке поговорили о развитии социальной сферы в регионе. Так, Денис Боков сообщил, что к концу текущего года заработная плата социальных работников будет составлять восемьдесят процентов от средней по региону.

На встрече было отмечено, что социальные работники воспринимаются подопечными как близкие люди и зачастую делают для них больше, чем родственники. В связи с этим в социальной сфере работают действительно неравнодушные люди. «До того, как пришла в социальную сферу, работала фельдшером, – рассказала заведующая отделением Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения Любовь Яшина. – Сначала была социальным работником, а потом – заведующей отделением. Сейчас стараюсь планировать работу отделения так, чтобы каждый обратившийся получил внимание и помощь».

Собравшиеся говорили и о том, что следует применять новые методы работы. В качестве примера был приведен опыт Рыбновского комплексного центра социального обслуживания населения. Там в обслуживании пожилых людей помогают волонтеры.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 102 (5389) от 07 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В стране кукольных чудес

В ходе рейдов в Рязани выявили 50 нарушений, связанных с недопустимой тонировкой стекол автомобилей

Известный фоторепортер, преподаватель фотодела факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова Сергей Шахиджанян провел мастер-класс для рязанских журналистов

В зоне особого контроля
должны находиться экологические вопросы
По материалам официального сайта Правительства области
Против наркотиков
направлено межведомственное взаимодействие
Ольга Драган
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Актуально
Творческий подход
Гражданское общество проявляет активность в социально-культурной сфере и рассчитывает на поддержку власти
Ирина Сизова
Общество
Программы и перспективы
Рязанская область ведет активную работу с инвесторами и продвигает себя на туристическом рынке
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Культура
Знают, читают, любят
Пушкинский день отметили в областной библиотеке имени Горького
Анна Добролежа
Общество
Дизайнерский прорыв
Пока он воплощен в проектах. Но есть надежда на осуществление его в реальности
Татьяна Банникова
Инициатива
Всем детям – здоровые улыбки
Юных рязанцев будут учить, как сохранить здоровье зубов
Татьяна Железнова
Авторская колонка
В духе противоречия
Ольга Драган
Общество
В стране кукольных чудес
Искусство изготовления авторских кукол вполне под силу детям
Татьяна Железнова
Спорт
По максимуму
Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела зональный тур ХIII летней Спартакиады НК «Роснефть»
Михаил Скрипников
Культура
Вслед за Паустовским
У нас есть возможность пройти вслед за писателем по России
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы