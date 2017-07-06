направлено межведомственное взаимодействие

В области завершен антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». Он проводился прокуратурой региона совместно с правоохранительными органами и органами госвласти. Основной целью месячника была профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков.

Как рассказал министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов на совещании, посвященном подведению итогов антинаркотического месячника, за время его проведения было выявлено сто преступлений, ликвидирован один наркопритон, изъято больше шести килограммов наркотиков, больше половины из которых – синтетические.

«Мы видим, что число наркозависимых не уменьшается, – отметил заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев. – Появились новые способы распространения наркотиков. Так, в ходе антинаркотического месячника было выявлено пять преступных сообществ, которые занимались распространением наркотиков бесконтактным способом, через интернет-сайты».

По словам Алексея Дикарева, в ходе прокурорских проверок выявлены факты невыполнения сотрудниками медицинских учреждений требований, предъявляемых к диспансерному наблюдению тех, кто находится на учете у врача-нарколога.

К примеру, прокурором Пронского района внесено представление главному врачу Новомичуринской ЦРБ за то, что три человека, стоящие на диспансерном учете, долгое время не осматривались врачом-наркологом, не был организован и их углубленный медицинский осмотр у врача-психотерапевта и медицинского психолога. А в Михайловской ЦРБ оказался не определен перечень сотрудников, имеющих право доступа в помещение, где хранятся наркотические средства и психотропные вещества.

«Мы организовали профилактическую работу в рамках антинаркотического месячника, – отметил Алексей Дикарев. – На классных часах, родительских собраниях и общешкольных линейках проводены лекции и беседы, показаны фильмы и видеоролики, розданы буклеты, содержащие информацию о вреде потребления наркотиков».