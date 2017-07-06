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Главная страница / Рязанские новости / 07 июня 2017 года
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Знают, читают, любят

00:01 / Культура
Пушкинский день отметили в областной библиотеке имени Горького
Автор фото: Анна Добролежа | Знают, читают, любят
Фото автора.

В День русского языка и день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина библиотека традиционно приготовила для гостей обширную программу. Праздник начинался еще на улице. Из больших колонок, стоящих на входе в библиотеку, раздавались пушкинские строки. На них, как на литературный маяк, собирались почитатели пушкинского дара. В библиотеке их ждали лекции, мастер-классы, игры и викторины.

Одним из главных событий праздника стал конкурс исполнительского мастерства «Я вдохновенно Пушкина читаю», где школьники и взрослые люди разных профессий прочли произведения великого поэта. В этом году со стихотворениями и отрывками из поэм выступили около 30 рязанцев.

Преподаватель истории Максим Смоляров выбрал для прочтения на конкурсе пушкинскую «Сцену из Фауста».

– Это произведение очень интересное, с глубоким внутренним подтекстом, аллюзиями на произведение Гете, – говорит Максим Смоляров. – А самое мое любимое стихотворение А.С. Пушкина – «Андрей Шенье». Оно проникновенное и затрагивает душу.

Смоляров очень любит литературу и активно «рекламирует» ее среди своих студентов-юристов. Он не только советует читать произведения ребятам, но и приносит им книги из своей библиотеки.

– Когда мы переходим к изучению очередного периода в истории, я стараюсь устраивать на парах литературные минутки. Когда проходили двадцатый век, декламировал молодым стихо­творения Владимира Маяковского и Давида Самойлова, – говорит преподаватель. – Я считаю, что выпускники вузов должны быть всесторонне образованны, и стараюсь расширить их кругозор.

Проверить знания произведений А.С. Пушкина гости праздника смогли на общероссийской акции «Пушкинский диктант». В Рязани она прошла во второй раз по инициативе регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка. За 45 минут любой желающий мог выполнить задания, соответствующие своему возрасту, и проявить творчество в написании сочинения.

Перед проведением акции прошел конкурс среди учителей русского языка и литературы на лучшие задания для диктанта. С составлением упражнений для 7 класса лучше всего справилась учитель русского языка и литературы рязанского центра образования «Дистанционные технологии» Ксения Николаевна Крымова.

– Я вдохновилась победой региональных коллег. В прошлом году значительная часть заданий диктанта была придумана именно рязанскими педагогами, – говорит Ксения Николаевна. – В своих упражнениях я в первую очередь обращала внимание на проверку грамматики, так как тема этого года «Пушкин и экология слова».

Великий русский поэт и писатель и сегодня пользуется популярностью у читателей. По словам главного библиотекаря Центра книги и чтения Ольги Старосветовой, А.С. Пушкина читают и школьники, и взрослые люди, которые решили переосмыслить классику с высоты своих лет. Порой библиотекарям даже приходится обращаться за дополнительными экземплярами произведений в другие отделы. На первом месте по спросу стоит «Евгений Онегин», на втором – «Повести Белкина», на третьем – «Дубровский» и «Капитанская дочка».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 102 (5389) от 07 июня 2017 года
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