Дизайнерский прорыв

Пока он воплощен в проектах. Но есть надежда на осуществление его в реальности

В Рязанском филиале Московского государственного института культуры прошла пресс-конференция, посвященная участию студентов кафедры дизайна в трех высокого уровня профессиональных выставках и конкурсах, которые состоялись нынешней весной в Благовещенске и Сочи. Участию столь успешному, что оно было названо «прорывом».

Действительно, в этих трех конкурсах участвовало более трех десятков молодых людей, занимающихся так называемым «средовым дизайном», и ни один из них не остался без награды, а многие завоевали самые высокие.

Как напомнил на пресс-конференции директор филиала В.В. Калинин, дизайн в вузе стали преподавать с 1999 года, и за это время выпущено около 270 специалистов. Но важно, как известно, не только количество, но и качество, и за него стали болеть душой с самого начала: из первого набора будущих дизайнеров в количестве 26 человек до выпуска дошло только… шестеро. Представители кафедры дизайна М.А. Денисова и О.Г. Атясов вспоминали, как шло ее становление, чего стоило это педагогам (не зря их труд членами конкурсного жюри был назван «самоотверженным»)… Как стремились донести до студентов мысль о важности взаимодействия в формировании современной удобной и безопасной среды дизайнеров, экологов и представителей властей. При этом преподаватели не ограничивали творческую фантазию молодежи, старались сделать будущих дизайнеров универсально мыслящими специалистами.

Все это проявилось и в получивших признание работах молодых рязанцев, среди которых есть, например, такие: «Проект набережной и реконструкция Рязанского речного порта» Ольги Леваковой, проект «Транспортно-пешеходный мост как культурный центр города Воронежа» Анастасии Игнатовой… Получили хорошую оценку и «фантастические» проекты Екатерины Трофименко «Организация входной группы метрополитена города Рязани» и Екатерины Фролиной – «Разработка ботанического сада на территории городского лесопарка».

Фантастические планы имеют способность обретать жизнь, когда у них достаточно много сторонников. Дизайнеры вуза говорят, что в последнее время чувствуют интерес к своей работе со стороны руководителей Рязани и, конечно, надеются на то, что увидят какие-то свои проекты в реальности. А еще, ободренные успехом, они хотели бы, чтобы их родной город удостоился чести принимать Всероссийский фестиваль «Столица российского дизайна». Успехов им и всем нам!