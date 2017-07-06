Программы и перспективы

Рязанская область ведет активную работу с инвесторами и продвигает себя на туристическом рынке

Глава Рязанского региона Николай Любимов провел очередную встречу с журналистами областных СМИ. За час он ответил на два десятка вопросов, которые касались как итогов участия региона в недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, так и актуальных для области проблем. Среди основных тем, прозвучавших на пресс-конференции, – работа с инвесторами, развитие системы здравоохранения, перспективы создания медицинского и IT-кластеров.

Площадка для диалога

Комментируя участие рязанской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, Николай Любимов сказал, что работа на таких площадках дает возможность региону заявить о своей позиции по тем или иным вопросам, завязать контакты на разных уровнях, получить необходимую информацию из первых уст. Глава региона также добавил, что область намерена постоянно представлять себя на подобных Петербургскому международному экономическому форуму площадках. Напомним, во время форума в северной столице Николай Любимов провел ряд важных встреч и подписал пакет соглашений.

Инвестору – опеку и сопровождение

Именно по такому принципу, как считает Николай Любимов, должна строиться работа с теми, кто намерен разместить свое производство на территории Рязанской области. Глава региона отметил, что решающим фактором в работе по привлечению капитала должны стать современные институты развития и реально действующие промышленные и сельскохозяйственные площадки. Немаловажный фактор – полное сопровождение инвестора: от подачи документов до начала реализации проекта и во время работы.

«В Рязанской области будет создано «единое окно» с хорошим, профессиональным персоналом, который сможет представить инвестору хороший, качественный, выгодно отличающийся от других продукт», – сообщил во время пресс-конференции глава региона.

В настоящее время на территории области готовятся к реализации восемь инвестиционных проектов. Это так называемый «первый пул» инвесторов. Самый крупный инвестиционный проект будет реализовывать компания «Рельеф-Центр», которая производит канцелярские товары. Ожидаемый объем инвестиций – пять миллиардов рублей. Среди других инвестпроектов – новые производства по выпуску газовых котлов и теплиц для выращивания овощей. Важно, что инвестиционные проекты ориентированы на импортозамещение. Площадки для инвесторов, как отметил Николай Любимов, уже подготовлены.

Рязань входит в «Этномир»

Одним из соглашений, подписанных Николаем Любимовым на Петербургском экономическом форуме, был документ о вхождении Рязанской области в калужский культурно-образовательный проект «Этномир». Соглашение предусматривает появление рязанской площадки в самом большом этнографическом парке-музее России. Как будет выглядеть рязанский уголок в «Этномире» пока неизвестно, но понятно, что он должен быть узнаваемым. Что именно в него будет включено (Рязанский кремль, родина Сергея Есенина или что-то другое) Николай Любимов пообещал обсудить с рязанской общественностью, в том числе с журналистами. Также он отметил, что для создания рязанской площадки в «Этномире» будет активно привлекаться бизнес, например, турагентства, которые прямо на месте смогут предлагать посетителям экскурсии в Рязанскую область.

Перспективные кластеры

В Рязанской области есть все условия для создания сразу двух современных кластеров – медицинского и IT-технологий, считает глава региона. IT-кластер может быть создан на базе одного из технических вузов, медицинский – на базе медуниверситета. Смысл формирования кластеров в том, чтобы сосредоточить в одном месте мощный интеллектуальный потенциал. Глава региона пояснил, что такая кооперация приводит к общей выгоде. Участники кластеров знают возможности друг друга и могут создавать качественные совместные продукты, которые можно успешно продвигать на российский и международный рынки. Николай Любимов уточнил, что аналогичный опыт есть в других регионах, и он будет использоваться в Рязанской области.

Медпомощь – ближе к людям

Ключевая задача для регионального здравоохранения сегодня – сделать медицинскую помощь максимально доступной для населения. Повысить доступность можно за счет увеличения количества фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, уверен глава региона. В настоящее время, по словам Любимова, в области строится максимум два ФАПа в год, но этого недостаточно. Необходимо возводить ежегодно в течение пяти ближайших лет от 4 до 5 таких объектов. Таким образом, необходимо возвести не менее 25 ФАПов. Причем решаться эта задача должна с помощью как региональных, так и федеральных средств, считает Николай Любимов. Еще одна важнейшая задача – обеспечить учреждения здравоохранения собственными медицинскими кадрами и, прежде всего, врачами узкой специализации.

За рождение первенца – поощрение

В ходе пресс-конференции Николай Любимов прокомментировал предложенную им на Петербургском экономическом форуме меру поддержки семей при рождении первого ребенка.

Отвечая на вопрос рязанского журналиста о возможностях реализации инициативы, Николай Любимов отметил: «Это – общегосударственная политика. Не только Рязанской области нужно, чтобы рождалось больше детей. Если бюджет позволит оказывать такую поддержку семьям, думаю, что это, в значительной степени, простимулирует рождаемость».