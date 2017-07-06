Вести районов

СПАС-КЛЕПИКИ. Состоялся выезд рабочей группы по снижению неформальной занятости в поселок Болонь и село Тюково. Были посещены 4 объекта, где даны разъяснения работникам и работодателям о последствиях использования наемного труда без оформления соответствующих договоров. Также были даны рекомендации руководителям по повышению заработной платы подчиненным до уровня, установленного трехсторонним региональным соглашением на 2017 год.

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На очередном собрании Клепиковского общества историков-архивистов организацию решено было назвать «Наследие». Общество пополнилось пятью новыми членами. Доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета Алла Севастьянова рассказала архивистам об исторических находках, относящихся к первым упоминаниям о Клепиках. На собрании общества также присутствовал глава райадминистрации Николай Крейтин.

КАДОМ. В райцентре провели пешеходный «квест», организованный Центром социального обслуживания населения в рамках общероссийского проекта «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности». Его участниками стали школьники, молодогвардейцы и серебряные волонтеры. Каждой команде был задан маршрут, при прохождении которого они должны соблюдать правила безопасности пешеходов на дорогах и быть внимательными и корректными по отношению к пожилым людям. По окончании «квеста» все команды финишировали у здания комплексного центра, где были подведены итоги и выявлены победители.

РЯЖСК. Студенты Ряжского дорожного техникума успешно выступили на Евразийской олимпиаде по теории статистики. Она проходила в Оренбурге и проводилась в рамках реализации международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы», в которых принимают участие студенты России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. По итогам олимпиады студент 2 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет» Роман Матюхин стал победителем в личном зачете, а команда техникума с исследовательской работой «Молодой человек в меняющемся мире, или Что нам необходимо для полного счастья» заняла второе место.

МИХАЙЛОВ. Район присоединился к Всероссийской акции «Классика в российской провинции». На днях на центральной площади Михайлова декламировали произведения Михаила Салтыкова-Щедрина. Сотрудники районной библиотеки им. А.С. Пушкина выступили в роли ведущих и организаторов. Они рассказали всем собравшимся на площади о жизненном и творческом пути писателя. Он связан с Рязанщиной крепче, чем многие другие классики: служил Михаил Евграфович рязанским вице-губернатором. Прочесть вслух произведения Салтыкова-Щедрина могли все желающие. И, кстати, таковых нашлось немало.

КАСИМОВ. Воспитанники Елатомского психоневрологического интерната побывали на экскурсии в городе Выкса Нижегородской области. Организатором мероприятия стал директор расположенного в Выксе ОАО «ВМЗ» Андрей Цыпляев. Елатомцы побывали в музее, входящем в состав усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых, в Иверском женском монастыре, горпарке.