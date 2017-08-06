Почти 47 млн рублей предусмотрено в Рязанской области на поддержку семейных животноводческих ферм

Проекты на конкурсный отбор в региональный минсельхоз представили главы 6 фермерских хозяйств

Бизнес-проекты по созданию семейных животноводческих ферм разработали главы 6 крестьянских (фермерских) хозяйств из Клепиковского, Скопинского, Касимовского, Спасского, Пронского и Рязанского районов, претендующие на получение грантовой поддержки.

Большинство проектов заявителей направлены на развитие молочного скотоводства, кроме того фермеры намерены заниматься разведением крупного рогатого скота на мясо и овцеводством, а также развивать собственную переработку молока. Трое из шести заявителей ранее получали гранты как начинающие фермеры, успешно реализовали свои бизнес-проекты и готовы к дальнейшему развитию производства.

Напомним, что семейные животноводческие фермы в Рязанской области впервые получили гранты в 2015 году. Участниками мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм за два года стали 9 фермерских хозяйств, которые получили от государства гранты на создание и развитие объектов молочного или мясного скотоводства, птицеводства (разведение индейки).

В текущем году на развитие семейных животноводческих ферм предусмотрены средства в объеме 46,9 млн рублей, в том числе 44,6 млн рублей из федерального бюджета. В общей сложности планируется поддержать не менее 3 семейных хозяйств. Окончательные результаты конкурсного отбора среди семейных животноводческих ферм станут известны до конца недели, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области.