37 рязанских подрядчиков, выполняющих земляные работы, привлечены к административной ответственности

Причина – несвоевременное и некачественное восстановление нарушенного ими благоустройства в местах проведенных работ

Эти данные опубликованы на сайте администрации Рязани. С начала текущего года 37 организаций привлечены к административной ответственности и выплате штрафов, в сумме составивших 102 200 рублей. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в Железнодорожном – 19, и Октябрьском районе города Рязани – 13 случаев.

В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов, заявитель на проведение земляных работ, получая ордер, несет полную ответственность за соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения.

В административных комиссиях напоминают, что применение штрафных санкций не является самоцелью: главное – обеспечение безопасности граждан и благовидного внешнего облика города.