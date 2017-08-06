10:54 МСК
Четверг
08 / 06 / 2017
Выпуск № 103 (5390)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
134

37 рязанских подрядчиков, выполняющих земляные работы, привлечены к административной ответственности

09:18 / Общество
Причина – несвоевременное и некачественное восстановление нарушенного ими благоустройства в местах проведенных работ
37 рязанских подрядчиков, выполняющих земляные работы, привлечены к административной ответственности

Эти данные опубликованы на сайте администрации Рязани. С начала текущего года 37 организаций привлечены к административной ответственности и выплате штрафов, в сумме составивших 102 200 рублей. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в Железнодорожном – 19, и Октябрьском районе города Рязани – 13 случаев.

В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов, заявитель на проведение земляных работ, получая ордер, несет полную ответственность за соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения.

В административных комиссиях напоминают, что применение штрафных санкций не является самоцелью: главное – обеспечение безопасности граждан и благовидного внешнего облика города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Программы и перспективы

Дизайнерский прорыв

Против наркотиков

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:39
В этом году рязанские аграрии увеличили площадь посева гречихи в 2,5 раза
09:28
Более 3700 детей приняты в группы нового набора рязанских детсадов
09:18
На одной из улиц Рязани временно закрыто движение транспорта
09:08
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников социальной службы с профессиональным праздником
09:01
Глава региона Николай Любимов поздравил работников социальной защиты населения Рязанской области с профессиональным праздником
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы