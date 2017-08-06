Экспортеры соберутся в Рязани на мозговой штурм

Его тема: «Экспорт Рязанской области: проблемы и пути решения»

Обсуждение пройдет 8 июня в рамках цикла «Региональный трек: Сделано в России». Цикл проводит Российский экспортный центр (РЭЦ). Каждое такое мероприятие проходит в формате открытой дискуссии. Это позволяет бизнесу определить свод ключевых проблем, возникающих в ходе экспортной деятельности и с помощью специалистов Российского экспортного центра выработать единый подход к их решению.

«Непосредственный диалог с экспортерами позволяет нам из первых рук получать актуальную информацию о развитии экспорта в регионе. Вместе с местным экспортно ориентированным бизнесом Российский экспортный центр определяет актуальную экспортную повестку, а также вырабатывает инструментарий по преодолению барьеров на пути к успешной внешнеэкономической деятельности»,- подчеркнула Вера Подгузова, директор по внешним коммуникациям РЭЦ.

По ее словам, решения, выработанные в ходе дискуссии, позволят Российскому экспортному центру не только сфокусировать свою работу на направлениях, приоритетных с точки зрения поддержки местных представителей малого и среднего бизнеса, но и включить выработку новых мер поддержки в расширенную повестку РЭЦ как ключевого института развития экспорта.

Место проведения: АМАКС Конгресс-отель г. Рязань, Рязанская область (Рязань, Первомайский проспект, 54);

Время: 9:00

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки.