ФК «Рязань» начинает формировать состав

Для руководства и тренерского штаба ФК «Рязань» стартовала подготовка к новому сезону в розыгрыше ФОНБЕТ Первенства ПФЛ группы «Центр». И уже известны имена ряда игроков, которые и в будущем сезоне будут защищать цвета рязанского клуба.

Как сообщили в пресс-службе клуба, на данный момент трудовые соглашения с ФК «Рязань» продлили восемь игроков. На последнем рубеже у команды будет выступать старожил Сергей Правкин. В защите остаются капитан Олег Елисеев и Богдан Ващенко. Для Елисеева это будет юбилейный, 20 сезон, в составе рязанской команды. Также контракты с клубом подписали полузащитники Юрий Кулешов, Артур Шахназаров, Дмитрий Митин и Александр Скляров. Кроме того, болельщики увидят на поле и нападающего Сергея Зайцева.