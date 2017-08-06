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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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ФК «Рязань» начинает формировать состав

09:40 / Спорт

Для руководства и тренерского штаба ФК «Рязань» стартовала подготовка к новому сезону в розыгрыше ФОНБЕТ Первенства ПФЛ группы «Центр». И уже известны имена ряда игроков, которые и в будущем сезоне будут защищать цвета рязанского клуба.

Как сообщили в пресс-службе клуба, на данный момент трудовые соглашения с ФК «Рязань» продлили восемь игроков. На последнем рубеже у команды будет выступать старожил Сергей Правкин. В защите остаются капитан Олег Елисеев и Богдан Ващенко. Для Елисеева это будет юбилейный, 20 сезон, в составе рязанской команды. Также контракты с клубом подписали полузащитники Юрий Кулешов, Артур Шахназаров, Дмитрий Митин и Александр Скляров. Кроме того, болельщики увидят на поле и нападающего Сергея Зайцева.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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