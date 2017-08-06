Стартовал Чемпионат Рязани по футболу

Первый матч – между командами администрации города и «Электросети» – завершился победой «Электросети» 2:1

В турнире участвуют команды «Авангард», «Азард Групп», «Водоканал», «Золотые купола», «КБ Рязань», «Электросеть», а также команда администрации города Рязани.

Участников соревнований приветствовали заместитель главы администрации Рязани, президент городской федерации по футболу Андрей Ульянов и начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева.

Встречи в рамках турнира будут проходить в течение лета на различных спортивных площадках Рязани. Победитель будет определен в финале соревнований, который запланирован на сентябрь этого года.

Проведение Чемпионата возобновлено после годичного перерыва по инициативе спортуправления администрации Рязани при поддержке федерации футбола областного центра.

Источник: сайт администрации Рязани