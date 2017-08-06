10:54 МСК
Четверг
08 / 06 / 2017
Выпуск № 103 (5390)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
110

Стартовал Чемпионат Рязани по футболу

09:57 / Спорт
Первый матч – между командами администрации города и «Электросети» – завершился победой «Электросети» 2:1
Стартовал Чемпионат Рязани по футболу

В турнире участвуют команды «Авангард», «Азард Групп», «Водоканал», «Золотые купола», «КБ Рязань», «Электросеть», а также команда администрации города Рязани.

Участников соревнований приветствовали заместитель главы администрации Рязани, президент городской федерации по футболу Андрей Ульянов и начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева.

Встречи в рамках турнира будут проходить в течение лета на различных спортивных площадках Рязани. Победитель будет определен в финале соревнований, который запланирован на сентябрь этого года.

Проведение Чемпионата возобновлено после годичного перерыва по инициативе спортуправления администрации Рязани при поддержке федерации футбола областного центра.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

ФК «Рязань» начинает формировать состав

По максимуму

Спортивный курьер

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:39
В этом году рязанские аграрии увеличили площадь посева гречихи в 2,5 раза
09:28
Более 3700 детей приняты в группы нового набора рязанских детсадов
09:18
На одной из улиц Рязани временно закрыто движение транспорта
09:08
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников социальной службы с профессиональным праздником
09:01
Глава региона Николай Любимов поздравил работников социальной защиты населения Рязанской области с профессиональным праздником
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы