В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

1 июня этого года примерно в час ночи в Рязани напротив дома 7 по улице Московское шоссе автомобиль «ВАЗ – 2110» столкнулся с грузовым фургоном «Iveko». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир отечественного автомобиля, 27-летний житель Путятинского района, погиб на месте аварии, а второй пассажир, 24-летний житель города Рязани, получил травмы.

1 января этого года примерно в час ночи в областном центре у дома 1 «В» по улице Михайловское шоссе 23-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», сбил 22-летнего пешехода, жителя города Рязани. Пешеход получил травмы и был вынужден обратиться в медицинское учреждение.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912) 25-65-59, а также по адресу: город Рязань, улица Мервинская, дом 10 «А», кабинет 212.