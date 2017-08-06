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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

10:05 / Общество

1 июня этого года примерно в час ночи в Рязани напротив дома 7 по улице Московское шоссе автомобиль «ВАЗ – 2110» столкнулся с грузовым фургоном «Iveko». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир отечественного автомобиля, 27-летний житель Путятинского района, погиб на месте аварии, а второй пассажир, 24-летний житель города Рязани, получил травмы.

1 января этого года примерно в час ночи в областном центре у дома 1 «В» по улице Михайловское шоссе 23-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», сбил 22-летнего пешехода, жителя города Рязани. Пешеход получил травмы и был вынужден обратиться в медицинское учреждение.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912) 25-65-59, а также по адресу: город Рязань, улица Мервинская, дом 10 «А», кабинет 212.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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