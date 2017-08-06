Старшеклассники Рязанской области могут попасть на учебу в «Роснефть-класс»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», объявляет о наборе десятиклассников в «Роснефть-класс». Проект дает возможность начать подготовку потенциальных специалистов предприятия – будущих операторов технологических установок, химиков-технологов и механиков со школьной скамьи. Претенденты на обучение в «Роснефть-классе» должны пройти тестирование и собеседование, по результатам которого будет сформирована группа. Выпускники специализированного класса будут иметь преимущество при поступлении в любой вуз страны на профильные направления, а также при трудоустройстве в любом из дочерних обществ компании.

«Роснефть-класс» – это уникальный проект корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие», позволяющий предприятиям компании «Роснефть» растить кадры со школьной скамьи. Образовательный проект функционирует почти во всех регионах присутствия «Роснефти» – более чем в 40 населенных пунктах. В Рязани проходит второй набор старшеклассников. По всей России сейчас насчитывается 98 «Роснефть-классов» в 52 школах, расположенных на территории 46 городов и поселков Российской Федерации. «Роснефть» сотрудничает с 30 высшими учебными заведениями России, 13 из них являются вузами-партнерами. Школьники, окончившие «Роснефть-класс», имеют приоритет при поступлении в любой профильный вуз страны, в том числе в Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина и в Рязанский радиотехнический университет на базовую кафедру «Химическая технология органических веществ».

Занятия в «Роснефть-классе» начнутся 1 сентября на базе школы №43 (улица Есенина, 57). Два года ученики будут углубленно изучать физику, химию и математику, посещать с экскурсией производство, общаться с молодыми специалистами РНПК, участвовать в общекорпоративных мероприятиях. Заявления на поступление в «Роснефть-класс» можно принести в школу, информацию можно получить по телефону: 44-16-64.