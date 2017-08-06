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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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Магистрантка Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина успешно выступила во Всероссийском молодёжном конкурсе переводчиков

11:13 / Общество
Магистрантка Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина успешно выступила во Всероссийском молодёжном конкурсе переводчиков

Как сообщает сайт вуза, магистрантка Института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина Мария Шестакова приняла участие в заочном этапе Всероссийского молодёжного конкурса переводчиков. Подведение итогов состоялось в Институте международных связей в Екатеринбурге.

В конкурсе приняли участие студенты из Челябинска, Стерлитамака, Уфы, Ишима, Саратова, Шадринска, Рязани, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Кемерово, Екатеринбурга, Воронежа и Костромы. Жюри конкурса состояло из профильной группы, куда входили специалисты по переводу – преподаватели кафедры перевода факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Института международных связей, ученые-филологи и независимые эксперты.

Письменный этап конкурса предполагал перевод оригинального художественного текста с английского языка на русский. Мария Шестакова заняла второе место с оценкой 4,75 балла, уступив всего одну десятую балла студентке из Санкт-Петербурга.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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