Магистрантка Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина успешно выступила во Всероссийском молодёжном конкурсе переводчиков

Как сообщает сайт вуза, магистрантка Института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина Мария Шестакова приняла участие в заочном этапе Всероссийского молодёжного конкурса переводчиков. Подведение итогов состоялось в Институте международных связей в Екатеринбурге.

В конкурсе приняли участие студенты из Челябинска, Стерлитамака, Уфы, Ишима, Саратова, Шадринска, Рязани, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Кемерово, Екатеринбурга, Воронежа и Костромы. Жюри конкурса состояло из профильной группы, куда входили специалисты по переводу – преподаватели кафедры перевода факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Института международных связей, ученые-филологи и независимые эксперты.

Письменный этап конкурса предполагал перевод оригинального художественного текста с английского языка на русский. Мария Шестакова заняла второе место с оценкой 4,75 балла, уступив всего одну десятую балла студентке из Санкт-Петербурга.