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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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Рязанские кадеты завоевали четырнадцать медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ

11:50 / Спорт
Рязанские кадеты завоевали четырнадцать медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ

Как сообщает сайт администрации областного центра, завершилось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ среди кадетов – юношей и девушек 2003-2005 годов рождения. Рязанские спортсмены завоевали в общей сложности четырнадцать медалей, девять из которых – на счету воспитанников спортшколы «Юпитер». Соревнования прошли на базе спорткомплекса «Витязь» в поселке Поляны Рязанского района.

«Золото» первенства завоевали юные «Юпитерцы» Анастасия Ермилова и Яна Коготкова, «серебро» – Валерий Ласкин и Николай Трунин, «бронзу» – Арсений Заровник, Анастасия Косьяненко, Кирилл Озин, Елизавета Трубникова и Дмитрий Чурин.

В ближайшее время рязанские тхэквондисты примут участие в первенстве России среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдет в Белгороде. По результатам соревнований будет сформирована национальная сборная России, спортсмены которой выступят на крупнейших официальных международных стартах – кадетском первенстве мира, которое состоится в египетском Шарм-эль-Шейхе в августе этого года, а также первенстве Европы, запланированном на октябрь (Будапешт, Венгрия).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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