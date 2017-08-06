В Рязанской области стартовала социально-спортивная акция «Спортивное лето»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, сегодня в детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный» (пос. Солотча) был дан старт социально-спортивной акции «Спортивное лето». На празднике побывали министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, а также ветераны футбола –мастера спорта СССР Анатолий Кудряшов и Игорь Коняев. В гости к ребятам также приехали футболисты ФК «Рязань». Обращаясь к собравшимся на линейке детям, Татьяна Пыжонкова отметила: «В Рязанской области многое делается для того, чтобы молодежь росла физически здоровой, спортивной и сильной. Успешно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», строятся современные физкультурно-спортивные комплексы. Так, в этом году будет завершено строительство Центра единоборств в городе Рязани». В завершении выступления Татьяна Пыжонкова пожелала ребятам здоровья, бодрости и активного спортивного лета.

Игроки футбольного клуба «Рязань» провели для отдыхающих детей мастер-класс по футболу и «футбольный фристайл». Затем ребята приняли участие в спортивной викторине, соревнованиях по пионерболу, настольному теннису и в спортивном многоборье.