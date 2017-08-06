Сказки и стихи Пушкина прозвучали в Рязанском кремле

В рамках VI фестиваля искусств «Кремлевские вечера» прошел литературный баттл, на котором горожане – большие и маленькие читали произведения А.С. Пушкина.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина Алла Григорьевна Русских прочла шутку «Глухой глухого звал к суду судьи глухого». Шоумен Игорь Крысанов продекламировал «Сказку о попе и работнике его Балде». Прозвучали стихи Пушкина и на иностранном: студентки из Туркменистана прочли несколько произведений на родном языке, а пенсионерка Евгения Ивановна Ершова продекламировала «Я вас любил...» на немецком.

– Недавно в интернете мне попался замечательный перевод неизвестного автора, – говорит Евгения Ивановна. – Я была удивлена, что в стихотворении, несмотря на сложность и резкость немецких слов, удалось сохранить мелодию и красоту Пушкина, поэтому решила поделиться этим отличным переводом с горожанами.

Участникам баттла были вручены дипломы и пригласительные билеты в Рязанскую областную филармонию.