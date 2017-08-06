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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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Заслуженный артист России Павел Любимцев познакомил рязанцев с пушкинской Вселенной

12:26 / Культура
Автор фото: Анна Добролежа | Заслуженный артист России Павел Любимцев познакомил рязанцев с пушкинской Вселенной
Фото: Анна Добролежа.

Услышать литературно-музыкальную композицию абонемента «Забавный профессор» (этот цикл уже 8 лет идет в Московской филармонии) рязанцы смогли на очередном концерте VI фестиваля искусств «Кремлевские вечера». Павел Любимцев совместно с национальным академическим оркестром народных инструментов имени Н.П. Осипова исполнил программу «Солнечный мир сказок Пушкина».

Помимо отрывков из сказок («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане»), со сцены прозвучал литературоведческий анализ Валентина Семеновича Непомнящего: фрагменты из его книги «Поэзия и судьба», посвященной творчеству Пушкина.

– Пушкинские сказки начинаются буквально неизвестно где, – обратился Павел Любимцев в образе забавного профессора к рязанцам. – Пушкин даже не пишет: «В некотором царстве, в некотором государстве...» – просто неизвестно где существует пушкинская Вселенная. Валентин Непомнящий очень талантливо подметил, что сказки Пушкина – это особый мир, который Пушкин создает совершенно невероятным образом. Этот мир густо населен необыкновенными жителями, различными стихиями, таинственными высшими силами. Если говорить о том, как зовут героев, у них зачастую не совсем славянские имена. Гвидон – имя скорее итальянское, Салтан – восточное. Но, несмотря на это, мир пушкинских сказок абсолютно славянский, русский, можно сказать, там русский дух, там Русью пахнет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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