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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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В Рязанской области водитель без прав на «шестерке» вылетел в кювет

13:09 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня примерено в 03.30 в Пронском районе. 21-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, на дороге между селом Октябрьское и поселком Орловский на автомобиле «ВАЗ 2106», не справился с управлением автомобиля. В результате «шестерка» вылетела в кювет и перевернулась. С серьезными травмами молодой человек был госпитализирован в больницу. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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