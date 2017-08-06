В Рязанской области водитель без прав на «шестерке» вылетел в кювет

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня примерено в 03.30 в Пронском районе. 21-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, на дороге между селом Октябрьское и поселком Орловский на автомобиле «ВАЗ 2106», не справился с управлением автомобиля. В результате «шестерка» вылетела в кювет и перевернулась. С серьезными травмами молодой человек был госпитализирован в больницу. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.