Как сообщается на сайте министерства, абонентов интересовали вопросы лекарственного обеспечения, обязательного медицинского страхования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, качества оказания медицинских услуг. По всем вопросам даны разъяснения специалистами министерства.
На «горячую» телефонную линию областного минздрава рязанцы звонили в мае 369 раз
14:41 07.06.2017 / Здоровье
Это на 8 процентов меньше, чем в апреле
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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