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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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На «горячую» телефонную линию областного минздрава рязанцы звонили в мае 369 раз

14:41 / Здоровье
Это на 8 процентов меньше, чем в апреле

Как сообщается на сайте министерства, абонентов интересовали вопросы лекарственного обеспечения, обязательного медицинского страхования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, качества оказания медицинских услуг. По всем вопросам даны разъяснения специалистами министерства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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