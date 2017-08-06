На «горячую» телефонную линию областного минздрава рязанцы звонили в мае 369 раз

Это на 8 процентов меньше, чем в апреле

Как сообщается на сайте министерства, абонентов интересовали вопросы лекарственного обеспечения, обязательного медицинского страхования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, качества оказания медицинских услуг. По всем вопросам даны разъяснения специалистами министерства.

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