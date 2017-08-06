На скамью подсудимых отправится бывший главный архитектор Рязани

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора города Рязани Натальи Харибутовой. Женщину обвиняют в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Следствием установлено, что в 2014 и 2016 годах Харибутова, занимая должность начальника управления градостроительства и архитектуры – главного архитектора города администрации города Рязани, за общее покровительство по службе неоднократно получала от директора одной из рязанских строительных компаний взятки в виде услуги - оплаты авиабилетов для себя и дочери на курорты, расположенные в Королевстве Тайланд, Малайзии, Турции, проживание в отелях, а также в виде денег для оплаты их проживания в гостинице, доставку автотранспортом строительной компании из Рязани в аэропорт Москвы и обратно, всего на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Преступление выявили при взаимодействии следственного управления с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с ГУЭБиПК МВД России в ходе расследования другого дела, находившегося в производстве. Обвиняемая полностью признала вину в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокуратурой области обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.