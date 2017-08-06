Рязанский агроуниверситет предлагает абитуриентам свободные целевые места по ряду специальностей

Вопросы проведения целевого приема в Рязанский государственный агротехнический университет имени П.А. Костычева обсуждались на совместном совещании руководителей региональных профильных министерств, вуза и госветинспекции.

Речь шла об обеспечении целевого приема с учетом отраслевой специфики. Как было отмечено, специалисты, прошедшие обучение в вузе, востребованы на рынке труда региона, в том числе в коммерческом секторе.

На сегодняшний день в РГАТУ им. П.А. Костычева свободные целевые места предлагаются по следующим направлениям: агрохимия и агропочвоведение, агрономия, агроинженерия, зоотехния, технология продукции и организация общественного питания, ветеринарно-санитарная экспертиза. По вопросам заключения договоров о целевом приме можно обратиться непосредственно в вуз по телефону: 8 (4912) 35-87-57 или в министерство труда и занятости населения Рязанской области (8 (4912) 24-05-91).

Источник: сайт правительства Рязанской области