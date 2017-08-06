Глава региона Николай Любимов поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Сегодня, 7 июня, в Рязанском дворце молодежи состоялся праздник, посвященный Дню социального работника. Перед его началом в фойе была организована работа интерактивных площадок: тематические выставки, лотерея, музыкальная и фотозона, площадки общественных организаций.

Глава региона Николай Любимов осмотрел представленную экспозицию, пообщался со специалистами регионального министерства социальной защиты населения и подведомственных учреждений, ветеранами социальной сферы, представителями общественных организаций.

Затем в зале Дворца молодежи состоялся концерт. Перед его началом Николай Любимов поздравил собравшихся и вручил почетные грамоты министерства труда и социальной защиты населения РФ, почетные грамоты губернатора Рязанской области, ценные подарки губернатора Рязанской области.

«Вы посвятили себя благородному делу – заботе о тех, кому требуется особое внимание и поддержка, – подчеркнул глава региона. – Терпением и любовью на высоком профессиональном уровне вы ежедневно помогаете людям. Причем в основном это делаете не только в силу должностных обязанностей, но и по призванию, по зову сердца. Работа, которую вы выполняете, требует отзывчивости, сострадания и доброты, поэтому среди представителей вашей профессии нет случайных людей».

Николай Любимов обратил внимание, что в деятельность по поддержке социально не защищенных людей активно стали включаться благотворительные организации. Так, с этого года в регионе действует пилотный проект в рамках соглашения с благотворительным фондом «Старость в радость». Он направлен на внедрение передовых, инновационных подходов к организации помощи пожилым людям, инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях региона.

Развивается и расширяет свою деятельность волонтерское движение. «Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям», – подчеркнул Николай Любимов. Он выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся сделать сферу социальной защиты современной, полностью отвечающей запросам людей, что будет работать на повышение уровня комфорта и благополучия региона в целом.

Николай Любимов отметил, что в текущем году на социальную защиту направлено семь миллиардов рублей. За счет этих средств планируется повысить заработную плату ряду сотрудников социальной сферы, укрепить материально-техническую базу домов-интернатов для престарелых и инвалидов и центров социальной реабилитации несовершеннолетних, продолжить создание безбарьерной среды.