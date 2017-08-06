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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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В столкновении двух легковушек в Рязани пострадал человек

16:39 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 16.10 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на Ряжском шоссе в городе Рязани. По уточненной информации здесь столкнулись два легковых автомобилей. Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы Рязанской области, 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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