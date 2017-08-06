В столкновении двух легковушек в Рязани пострадал человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 16.10 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на Ряжском шоссе в городе Рязани. По уточненной информации здесь столкнулись два легковых автомобилей. Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы Рязанской области, 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.