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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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В Рязани с участием главы региона Николая Любимова презентовали федеральный проект «Профстажировки»

16:53 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В Рязани с участием главы региона Николая Любимова презентовали федеральный проект «Профстажировки»
Фото: Александр Королев.

На презентацию по приглашению Николая Викторовича прибыл директор Центра мониторинга развития промышленности, эксперт промышленного комитета Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Профстажировки» Илья Семин. По его словам, проект может оказать существенное влияние на обеспечение кадрами российских предприятий. На сегодняшний день почти 90 процентов предприятий страны испытывают проблемы с кадрами.

Прогнозируемая потребность в кадрах по Рязанской области составляет 210 тысяч 700 человек, а молодежи требуется 73 тысячи человек. Больше всего работников требуется на предприятия обрабатывающей промышленности. Они готовы принять на работу 27 тысяч 300 специалистов. Важный момент – узнать друг о друге.

Теперь площадкой для знакомства станет портал простажировки.рф, на котором предприятия оставляют свою информацию о вакансиях, а молодые специалисты заявляют о себе. Таким образом, происходит диалог работодателей и соискателей рабочих мест. На портале уже зарегистрировались 800 рязанских студентов, а вот заявок от предприятий значительно меньше. По словам главы региона Николая Любимова, проект хоть и федеральный, но хотелось бы, чтобы рязанские специалисты трудоустраивались на местные предприятия.

Свои позиции по поводу обсуждаемой темы высказали присутствующие на презентации руководители рязанских предприятий, ректоры вузов, представители молодежных общественных организаций. По мнению участников встречи, проект нужный и своевременный, ведь без решения кадровой проблемы развивать экономику сегодня не просто. Основным в ходе презентации проекта был тезис о том, что кадры – ключевой вопрос для прихода инвесторов в регион.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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