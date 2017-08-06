Рязанских водителей проверили на наркотики

Как сообщает сайт УМВД России по области, одновременно в разных частях областного центра на конечных остановках общественного транспорта полицейские проверяли документы у водителей маршрутных такси, а наркологи осуществляли их первичное освидетельствование. Для этого применялись современные экспресс-тесты, способные выявлять наличие в организме 10 основных видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В ходе рейда специалисты проверили более 100 водителей. Ни у одного из водителей экспресс-анализ не обнаружил отклонения от нормы.