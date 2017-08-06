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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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Рязанских водителей проверили на наркотики

17:25 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, одновременно в разных частях областного центра на конечных остановках общественного транспорта полицейские проверяли документы у водителей маршрутных такси, а наркологи осуществляли их первичное освидетельствование. Для этого применялись современные экспресс-тесты, способные выявлять наличие в организме 10 основных видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В ходе рейда специалисты проверили более 100 водителей. Ни у одного из водителей экспресс-анализ не обнаружил отклонения от нормы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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