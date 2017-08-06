На некоторых улицах Рязани изменятся правила дорожного движения

Как сообщает сайт администрации областного центра, послезавтра на шести магистральных улицах Рязани с открытием платных парковочных зон изменятся правила дорожного движения.

В частности, речь идет об участках автомагистралей по улицам Соборной, Ленина, Маяковского, Есенина, Сенной и Первомайскому проспекту.

Соответствующие дорожные знаки устанавливаются: на участках Первомайского проспекта (от ул. Каширина до ул. Соборная), на улице Соборной (от Первомайского проспекта до Соборной площади), на улице Ленина (от ул. Соборной до ул. Есенина), на улице Маяковского (от Первомайского пр-та до площади Мичурина), Есенина (от ул. Спортивной до ул. Грибоедова), Сенной (от ул. Кольцова до Первомайского проспекта).

Одновременно жителей домов, расположенных в пределах платных парковочных зон, информируют о порядке получения парковочного свидетельства для подтверждения статуса резидента, позволяющего парковать свое транспортное средство бесплатно.

В перечень таких объектов вошло около 170 жилых домов:

по Право-Лыбедской улице – д. 27, д. 35 корп. 1, д. 36, д. 37, д. 39;

по улице Ленина – д. 51/21;

по улице Радищева – д. 30, д. 36, д. 38, д. 45, д. 47, д. 49, д. 55, д. 59, д. 59А, д. 69, д. 69А;

по улице Николодворянская – д. 13/20, д. 14, д. 17, д. 18А;

по улице Полонского – д. 2 корп. 1, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 6, д. 10А, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1;

по улице Свободы – д. 62, д. 65А, д. 69;

по Введенской улице – д. 67, д. 79А, д. 80, д. 84, д. 86, д. 86 корп. 1, д. 89, д. 91, д. 94, д. 100А, д. 101, д. 102, д. 103, д. 105;

по Вознесенской улице – д. 32, д. 36, д. 38, д. 40, д. 40А, д. 42, д. 46, д. 47, д. 47А, д. 47Б, д. 50А, д. 50В, д. 51, д. 53, д. 53Б, д. 56, д. 60, д. 61, д. 63, д. 64, д. 64А;

по улице Щедрина – д. 4, д. 9А, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 13Б, д. 14, д. 14А, д. 16, д. 18;

по улице Некрасова – д. 3, д. 5;

по улице Почтовая – д. 40, д. 42, д. 44;

по Семинарской улице – д. 10, д. 14, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 16, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 25, д. 27, д. 29, д. 33/45, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 41, д. 43;

по улице Павлова – д. 1, д. 3, д. 12, д. 22, д. 31, д. 33, д. 48, д. 52;

по улице Кудрявцева – д. 39, д. 44, д. 48, д. 50, д. 66, д. 66 корп. 1;

по улице Пожалостина – д. 5, д. 7, д. 8, д. 8Б, д. 11, д. 12, д. 12 корп. 1, д. 14-18, д. 15, д. 20;

по Сенной улице – д. 3, д. 10, д. 10А, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 3, д. 12, д. 12 корп. 2, д. 12 корп. 3, д. 12 корп. 4, д. 14, д. 18;

по улице Кольцова – д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10А, д. 12, д. 14, д. 14А;

по Краснорядской улице – д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 9А, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 21А;

по улице Горького – д. 63/2, д. 67, д. 71, д. 100, д. 102;

по Почтовой улице – д. 65/104.