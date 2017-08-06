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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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В праздничные дни изменится расписание движения рязанских электричек

17:54 / Актуально

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров в период празднования Дня России движение пригородных поездов будет осуществляться следующим порядком:

9 июня – расписанием пятницы,

10 и 11 июня – расписанием субботы,

12 июня – расписанием воскресенья,

13 июня – расписанием вторника.

Так, на Казанском направлении 10 июня можно будет уехать в Рязань в 9.10 на поезде №7084, а при поездке в обратном направлении воспользоваться поездами №7051 сообщением Рязань-2 – Москва и №7085 сообщением Рязань-1 – Москва.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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