В праздничные дни изменится расписание движения рязанских электричек

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров в период празднования Дня России движение пригородных поездов будет осуществляться следующим порядком:
9 июня – расписанием пятницы,
10 и 11 июня – расписанием субботы,
12 июня – расписанием воскресенья,
13 июня – расписанием вторника.
Так, на Казанском направлении 10 июня можно будет уехать в Рязань в 9.10 на поезде №7084, а при поездке в обратном направлении воспользоваться поездами №7051 сообщением Рязань-2 – Москва и №7085 сообщением Рязань-1 – Москва.