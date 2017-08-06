Рязанским подросткам не рекомендуют гулять допоздна

Родителей тех несовершеннолетних, кого полиция застанет в неположенном месте в неположенное время, будут наказывать суровее

Тема стала одной из главных сегодня на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которую провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с оказанием медицинской и психологической помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. Речь шла и о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, информационной безопасности детей.

Одним из основных вопросов в повестке дня стал контроль за соблюдением несовершеннолетними так называемого «комендантского часа», а также случаи, когда они появляются в местах, не предназначенных для детей. В таком случае всю полноту ответственности за нарушение несут родители или иные законные представители несовершеннолетнего. И если раньше санкции накладывали на уровне местных комиссий по делам несовершеннолетних при администрациях разных уровней, то теперь, исходя из разъяснения вопроса Верховным судом, будет иначе, так как главенствовать должен именно федеральный закон, который регулирует «комендантский час» для подростков, а не региональные законы, которые его фактически дублируют.

Теперь сотрудники полиции, задерживая несовершеннолетних в рамках этого закона, могут сразу же составлять протокол и вносить семью подростка в собственную базу данных с пометкой о неблагополучном статусе со всеми вытекающими из этого последствиями.