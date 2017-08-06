Активисты ОНФ указали на недостатки ямочного ремонта улиц Рязани

Активисты Общероссийского народного фронта провели в Рязани мониторинг улиц, на которых был произведен ямочный ремонт весной 2017 года. Как сообщается в пресс-релизе организации, особое внимание уделялось тем участкам, которые жители города нанесли на интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Осмотр показал, что на некоторых улицах ямочный ремонт произведен некачественно.

У активистов ОНФ не возникло вопросов к качеству ремонта на улице Касимовское шоссе от перекрестка с улицей Советской Армии до улицы Тимакова. Также можно отметить, что в безопасное состояние приведены дороги на улице Зубковой, Советской Армии по четной стороне и улица Тимакова от улицы Новоселов до Касимовского шоссе, а также перекресток улиц Горького и Введенская. Как приемлемое оценили активисты ОНФ качество ямочного ремонта на части улицы Бирюзова (на участке пересечения с улицами Шабулина и Молодцова), на дорожном полотне Заводского проезда, а также на улицах Юбилейная, Весенняя, Московская.

На участке проезда от Касимовского шоссе до улицы Кальная, на улице Зубковой от остановки общественного транспорта «Новоселов, 42» до остановки «Зубковой, 27», на улице Леволыбедской ямочный ремонт сделан некачественно: по всей видимости, большие ямы там заделывались без снятия верхнего слоя. Рядом с ними можно наблюдать небольшие разрушения и ямы, которые уже сейчас вызывают раздражение у автомобилистов. Аналогичные примеры зафиксированы на Михайловском шоссе, улицам Забайкальская, Костычева и Кудрявцева. В списке дорог с проведенным ямочным ремонтом немало таких, где следы свежих заплаток буквально чередуются с ямами, которые приходится обходить и объезжать, как, например, по улицам Дачная и Пирогова.

Как рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов, на улицах Новоселковская (часть Восточной окружной дороги), Бронная, Интернациональная (на переходе около дома 24), на дороге к поселку Карцево и Орсовском проезде, на тех участках, которые выделены на карте ОНФ, следов ремонта дорожного покрытия фактически незаметно. По данным фактам активисты Народного фронта направили обращение в администрацию города.

«Ямочный ремонт вызывает много вопросов у жителей города. Мы видим, что разные подрядчики неодинаково относятся к выполняемым дорожным работам. Там, где ремонт сделан с нарушениями, дорога не будет находиться долго в безопасном состоянии. По выявленным нами фактам мы направили обращение в администрацию города с просьбой ужесточить приемку ремонтных дорожных работ, а также исправить указанные недостатки», – заявил Сергей Тарасов.