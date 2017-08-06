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Главная страница / Рязанские новости / 08 июня 2017 года
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В Рязанской области определены победители конкурса по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм

18:46 / Экономика
В текущем году поддержку получат 10 начинающих фермеров и 6 семейных животноводческих фермерских хозяйств

На эти цели будет направлено 71,2 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. В хозяйствах грантополучателей будет создано не менее 40 рабочих мест.

Победители конкурсного отбора среди начинающих фермеров получат гранты на развитие до 3 миллионов рублей. Получатели специализируются на животноводстве, в том числе 4 фермера планируют израсходовать эти средства на развитие мясного скотоводства, 5 будут заниматься производством молока, 1 фермер – овцеводством. В числе победителей по два фермерских хозяйства из Касимовского и Сасовского районов, а также фермеры из Спасского, Сараевского, Скопинского, Пронского, Милославского, Шацкого районов.

Среди семейных животноводческих хозяйств – представители Скопинского, Касимовского, Пронского, Спасского, Рязанского и Клепиковского районов. В четырех хозяйствах планируют создание молочно-товарных ферм, в двух средства будут направлены на строительство и реконструкцию семейных животноводческих ферм мясного направления. Размер поддержки семейных фермерских хозяйств в этом году составит от 1,5 до 23 миллионов рублей, сообщили в региональном минсельхозе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июня 2017 года
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