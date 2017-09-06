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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Ключи от лета

00:01 / Культура
В рамках проекта «Встречи на Почтовой» рязанцы открыли туристический сезон
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Ключи от лета
Фото автора.

На площадках было представлено более 40 предприятий и организаций сферы туризма из Рязани и районов области. Рязанцев пригласили на экскурсии. На объектах показа им будут предложены интерактивные программы, фрагменты которых продемонстрировали на улице Почтовой.

Музей обороны и тыла из села Баграмово Рыбновского района предложил рязанцам окунуться в атмосферу военного времени, когда хлеб на полях выращивали женщины из бригады знаменитой Дарьи Матвеевны Гармаш. Желающих одевали в телогрейку, кутали голову платком, а в руки давали тяжелый гаечный ключ. Таким ключом трактористки в те годы не только трактора ремонтировали, но и от волков защищались. Бабушка с внуком на площадке музея устроили состязания – кто больше зерновых культур отгадает. На тарелке рассыпали просо, пшеницу, ячмень, рожь и гречиху. Бабушка внуку проиграла. И уж далеко не каждый, с аппетитом съев блины, угадал, из какой муки они выпечены.

– Рязанцы быстро научатся во всем этом разбираться, если чаще будут к нам приезжать, – говорит руководитель музея обороны и тыла Айвина Атясова. – Все программы у нас интерактивные. Рядом с музеем есть поле, где туристы могут сами вырастить и убрать урожай. А теперь и трактор с пушками, что у трассы М-5, на балансе нашего музея, и оттуда мы будем начинать все экскурсии.

Традиционные фестивали: «За Окой пасутся Ко...», «В Рязани – грибы с глазами», «Старая Рязань», «Слава Добрыни», «Малина», «Битва на Воже», «Золотая ладья», «Секреты средневековых мастеров» – будут проведены и в этом году, но зрители от них ждут каких-то интересных «изюминок». Организаторы, конечно, стараются расширять публику, информируя о событиях жителей соседних регионов, но на фестивали в основном приезжают пока только рязанцы.

Иногородние туристы с удовольствием посещают Константиново (более 300 тысяч человек в год), Касимов – город татарской и русской культур, с его музеями колоколов, бабочек и самоваров, Клепиковский район – с извилистой Прой, по которой на байдарках сплавляются семьи из Москвы, Владимира и Тулы. В Рязани в новом сезоне планируют развивать промышленный туризм. Инициативу в этом деле проявило руководство предприятия «Русская кожа».

– Туристы на нашем предприятии смогут проследить весь цикл кожевенного производства – от выделки шкур животных до готовой продукции, – говорит менеджер по корпоративным коммуникациям ВПК «Инвест» Ирина Горячева. – На производстве гостям покажут, как делается мебель для авиационной и автомобильной промышленности. Первая экскурсия на наше предприятие запланирована на субботу, 24 июня.

На Почтовой в день открытия туристического сезона рязанцам была представлена сахарная мануфактура «Сахароваръ». В Рязани она работает уже год и вызывает к себе немалый интерес. Гастрономический туризм всегда привлекал гостей региона, но сахаровары решили пойти дальше своей леденцовой продукции. В Рязани, на улице Соборной, они открывают музей сахароварения, в одном из залов которого будет воссоздан свеклосахарный завод, построенный Николаем Петровичем Шашковым и показанный Александру I во время его визита в Рязань.

– Также мы будем развивать и военно-промышленный туризм, – говорит министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. – Сегодня это направление пользуется в России большой популярностью. Помимо знакомства с объектами показа, музеями ВДВ и дальней авиации, туристам будет предложена интерактивная программа с возможностью испытать себя в полевых условиях.

Желающим составить индивидуальную программу пребывания в регионе на помощь придет туристско-информационный центр, который скоро отпразднует официальное новоселье в здании на Почтовой (там многие годы располагалась часовая мастерская). Техническое открытие уже состоялось, и ТИЦ начал принимать посетителей.

– В апреле в Рязани проводился координационный совет по туризму, – говорит руководитель туристско-информационного центра Оксана Кутукова. – В нем участвовал председатель ассоциации всех ТИЦ России. Так вот, он поставил нашему информационному центру оценку «отлично».

В день открытия туристического сезона на Почтовой глава рязанского региона Николай Любимов заявил на Петербургском международном экономическом форуме о том, что в этом году поток туристов в Рязанскую область увеличится на 30 процентов. В прошлом году регион посетили 1 миллион 200 тысяч туристов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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