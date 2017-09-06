Незаменимые помощники

Участников и гостей тепло приветствовала директор центра Ольга Постникова. Она пожелала конкурсантам успешного выступления и уверенности в своих силах, чтобы волнение не помешало проявить себя.
Конкурс состоял из нескольких этапов. В первом заочном туре каждый участник представил «Самопрезентацию» и инновационный проект «Социальная услуга будущего». Конкурсантки продемонстрировали важность и значимость своей работы, предложили новые идеи.
Ярким и запоминающимся стал очный этап – творческий конкурс «О работе в шутку и всерьез». Проявив свои многочисленные таланты, участницы показали оригинальные художественные номера.
По итогам конкурса звание «Лучший специалист по социальной работе» присуждено специалисту отделения аналитической и методической работы Дарье Макаровой. Все участницы были награждены памятными подарками.
По материалам Комплексного центра социального обслуживания населения г. Рязани