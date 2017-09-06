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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Незаменимые помощники

00:01 / Общество
В канун Дня социального работника в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Рязани прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по социальной работе».

Участников и гостей тепло приветствовала директор центра Ольга Постникова. Она пожелала конкурсантам успешного выступления и уверенности в своих силах, чтобы волнение не помешало проявить себя.

Конкурс состоял из нескольких этапов. В первом заочном туре каждый участник представил «Самопрезентацию» и инновационный проект «Социальная услуга будущего». Конкурсантки продемонстрировали важность и значимость своей работы, предложили новые идеи.

Ярким и запоминающимся стал очный этап – творческий конкурс «О работе в шутку и всерьез». Проявив свои многочисленные таланты, участницы показали оригинальные художественные номера.

По итогам конкурса звание «Лучший специалист по социальной работе» присуждено специалисту отделения аналитической и методической работы Дарье Макаровой. Все участницы были награждены памятными подарками.

По материалам Комплексного центра социального обслуживания населения г. Рязани

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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