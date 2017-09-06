Спортивный курьер

Меткие перчатки

В Рязани, во Дворце детского творчества, стартовал чемпионат Центрального федерального округа по боксу

Рассказывает тренер рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Михаил Князев: «Состав участников очень высок. Так, среди тех, кто начал спор за медали, – мастер спорта России международного класса Авак Узляк из Московской области. Кстати, в первом бою он техническим нокаутом победил своего соперника.

Боевой состав выставили хозяева ринга. «Олимпиец» делегировал в сборную области Мирзабека Кадирова, Арсена Закияна, Рамиру Жуштину, Евгения Фомина, Сергея Милионенкова и Романа Архитушкина. Четверо – Артем Мохов, Дмитрий Земляков, Алик Кулиев и Иван Сагайдак – представляют ВДВ, трое – Дмитрий Сарычев, Илья Руденко и Андрей Зубков – Михайловский район. Верим, наши лидеры покажут бокс высокого качества и поднимутся на пьедестал».

Начало соревнований сегодня – в 14.00, завтра – в 16.00. Финальные бои состоятся в субботу, первый поединок начнется в 11.00.

«Русская кожа»: жаркий финиш

Вышли на финиш проходящие в Рязани, на стадионе «Золотые купола», соревнования по мини-футболу на Кубок «Русской кожи»

Рассказывает руководитель спортивного проекта Михаил Жарков.

– В турнире плей-офф самого престижного, Золотого, кубка «РНПК» и «Автоимпорт» не смогли выявить сильнейшего, в основное время они завершили спор нулевой ничьей. В серии пенальти Андрей Мягков сумел отразить три удара, в итоге «Автоимпорт» победил – 3:2. «Германия Авто» одолела «Оку» – 2:0. «Интерьерный вопрос» нанес поражение команде «БАРС Супермаркет» – 4:1, «Уютный дом 62» – футболистам «МФК Квандо» – 4:0. Победители вышли в полуфинал соревнований – на этой стадии 10 июня «Интерьерный вопрос» сыграет с «Германией Авто», «Уютный дом» – с «Автоимпортом». В этот же день в Серебряном кубке встретятся «Партизан» и «РФ МУ», «Авангард» и «МФК СЧВ Экология дома», в Бронзовом – «Компания Апельсин» и «МФК Альбион», «Эверест» и «Огастус». Не меньший интерес представляют поединки ветеранского кубка. В четвертьфинале только «Автоимпорт» легко, со счетом 8:2, победил команду «Апатит», остальные поединки прошли в острой борьбе. В итоге в полуфинале встретятся «Атрон» с «Автоимпортом», «Приток» с «Электросетью». Начало полуфиналов – в 9.00. На следующий день, в воскресенье, состоятся решающие поединки.

Вслед за лидерами

На проходящем в Минске чемпионате Европы по классическим шахматам сыграны партии шестого и седьмого туров

Международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с международным гроссмейстером из Армении Самвелом Тер-Саакяном, а затем белыми фигурами на 37-м ходу заставил сдаться международного мастера из Латвии Томаса Кантанаса. Набрав пять очков, рязанец имеет третий результат. Лучшие показатели только у тринадцати шахматистов.