02:47 МСК
Пятница
09 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
107

Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Меткие перчатки

В Рязани, во Дворце детского творчества, стартовал чемпионат Центрального федерального округа по боксу

Рассказывает тренер рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Михаил Князев: «Состав участников очень высок. Так, среди тех, кто начал спор за медали, – мастер спорта России международного класса Авак Узляк из Московской области. Кстати, в первом бою он техническим нокаутом победил своего соперника.

Боевой состав выставили хозяева ринга. «Олимпиец» делегировал в сборную области Мирзабека Кадирова, Арсена Закияна, Рамиру Жуштину, Евгения Фомина, Сергея Милионенкова и Романа Архитушкина. Четверо – Артем Мохов, Дмитрий Земляков, Алик Кулиев и Иван Сагайдак – представляют ВДВ, трое – Дмитрий Сарычев, Илья Руденко и Андрей Зубков – Михайловский район. Верим, наши лидеры покажут бокс высокого качества и поднимутся на пьедестал».

Начало соревнований сегодня – в 14.00, завтра – в 16.00. Финальные бои состоятся в субботу, первый поединок начнется в 11.00.

«Русская кожа»: жаркий финиш

Вышли на финиш проходящие в Рязани, на стадионе «Золотые купола», соревнования по мини-футболу на Кубок «Русской кожи»

Рассказывает руководитель спортивного проекта Михаил Жарков.

– В турнире плей-офф самого престижного, Золотого, кубка «РНПК» и «Автоимпорт» не смогли выявить сильнейшего, в основное время они завершили спор нулевой ничьей. В серии пенальти Андрей Мягков сумел отразить три удара, в итоге «Автоимпорт» победил – 3:2. «Германия Авто» одолела «Оку» – 2:0. «Интерьерный вопрос» нанес поражение команде «БАРС Супермаркет» – 4:1, «Уютный дом 62» – футболистам «МФК Квандо» – 4:0. Победители вышли в полуфинал соревнований – на этой стадии 10 июня «Интерьерный вопрос» сыграет с «Германией Авто», «Уютный дом» – с «Автоимпортом». В этот же день в Серебряном кубке встретятся «Партизан» и «РФ МУ», «Авангард» и «МФК СЧВ Экология дома», в Бронзовом – «Компания Апельсин» и «МФК Альбион», «Эверест» и «Огастус». Не меньший интерес представляют поединки ветеранского кубка. В четвертьфинале только «Автоимпорт» легко, со счетом 8:2, победил команду «Апатит», остальные поединки прошли в острой борьбе. В итоге в полуфинале встретятся «Атрон» с «Автоимпортом», «Приток» с «Электросетью». Начало полуфиналов – в 9.00. На следующий день, в воскресенье, состоятся решающие поединки.

Вслед за лидерами

На проходящем в Минске чемпионате Европы по классическим шахматам сыграны партии шестого и седьмого туров

Международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с международным гроссмейстером из Армении Самвелом Тер-Саакяном, а затем белыми фигурами на 37-м ходу заставил сдаться международного мастера из Латвии Томаса Кантанаса. Набрав пять очков, рязанец имеет третий результат. Лучшие показатели только у тринадцати шахматистов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские кадеты завоевали четырнадцать медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ

Стартовал Чемпионат Рязани по футболу

ФК «Рязань» начинает формировать состав

Жизнь как искусство
Известный фоторепортер, преподаватель фотодела факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Шахиджанян провел мастер-класс для рязанских журналистов
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Очень нужные помощники
Для своих подопечных социальный работник становится по-настоящему близким человеком
Ольга Драган
Вести районов
Вести районов
Инициатива
Важный ресурс
В Рязани презентовали федеральный проект «Профстажировки»
Вячеслав Астафьев
Праздник
8 июня – День социального работника
Из официальных источников
Инвестпроект в действии
Глава региона Николай Любимов поздравил руководство и коллектив предприятия «Татсуно Рус» с 20-летием компании
По материалам официального сайта Правительства области
Праздник
По зову сердца
Социальные работники принимают поздравления
Ольга Драган
Общество
В интересах детей
Родителей тех несовершеннолетних, кого полиция застанет в неположенном месте в неположенное время, будут наказывать суровее
Михаил Скрипников
Город и мы
Чистые стены
Красота города начинается с фасадов домов
Светлана Максимова
Город и мы
Каждому малышу – свое дерево
В Городском парке высажена аллея ясеней в честь рязанцев, появившихся на свет в 2016 году
Светлана Максимова
Общество
Территория равных возможностей
Светлана Максимова
Акция
Услуга с доставкой на дом
В Рязанской области прошла акция «День ПФР в малых населенных пунктах»
Людмила Иванова
Авторская колонка
Любишь кататься – катись!
Светлана Максимова
Культура
Ключи от лета
В рамках проекта «Встречи на Почтовой» рязанцы открыли туристический сезон
Вячеслав Астафьев
Общество
Незаменимые помощники
В канун Дня социального работника в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Рязани прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по социальной работе».
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы