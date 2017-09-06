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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Физкультура и спорт – хорошие привычки

00:01 / Город и мы
Автор фото: Светлана Максимова | Физкультура и спорт – хорошие привычки
Фото автора.

Создание условий для занятий физкультурой и спортом – одно из приоритетных направлений работы префектуры района. Об этом мы побеседовали с Натальей Мельниковой, начальником территориального управления Советского района, на прошедшем в школе №8 спортивном празднике «Каникулы, на старт!», организованном при поддержке префектуры.

Помощь в обустройстве спортивных площадок, поддержка в проведении соревнований – обязательные «пункты» в годовом плане работы. Но, по словам Натальи Мельниковой, не меньшее значение уделяется формированию правильного отношения к занятиям физкультурой и спортом: «Важно, чтобы здоровый образ жизни стал нормой, не обязательно быть профессиональным спортсменом, но регулярная физическая нагрузка должна стать хорошей привычкой». Праздник, предваривший летние каникулы, как нельзя лучше способствовал настрою на активный, здоровый отдых.

В школе №8 учится немало настоящих спортсменов, победителей и призеров соревнований всероссийского и даже мирового уровня. Среди них Марк и Валерия Фокины, победители открытого первенства Европы по джиу-джитсу, призеры первенства мира и всероссийских соревнований, Дмитрий Фесенко и Анастасия Косьяненко, неоднократные победители и призеры всероссийских соревнований по тхэквондо. Благодарственные письма им и их родителям за отличное воспитание вручили начальник городского управления по физической культуре и спорту Марина Кащеева и директор школы Ольга Игнатова.

Праздник начался показательными выступлениями федерации фитнес-аэробики, спортсменов джиу-джитсу, тхэквондо. Все они учатся в школе №8. Затем школьников ждала эстафета, «тропа здоровья» и сдача норм ГТО. Студенты Рязанского государственного университета под руководством декана факультета физической культуры и спорта Сергея Петрыгина подготовили для учащихся начальной школы путешествие по различным «станциям»: рассказали о правильном питании, о том, как делать зарядку, как правильно закаляться. Эстафета прошла на открытой спортивной площадке, в быстроте и ловкости состязались ученики старших классов. А выполнить нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» старшеклассникам помогал мастер спорта международного класса по легкой атлетике, 12-кратный чемпион России Юрий Колдин.

Закончился спортивный праздник награждением самых активных и спортивных учеников. Проигравших в этот день не было – все получили сладкие призы, подготовленные префектурой района.

Спортивное лето только началось. В первые дни июня на спортивной площадке гимназии №2 имени И.П. Павлова прошли соревнования по стритболу среди дворовых команд Советского района в рамках Спартакиады дворовых команд города. В турнире приняли участие 40 юношей и девушек. Впереди – множество спортивных стартов: пляжный волейбол, спортивный фестиваль «Железка», набирающий все большую популярность триатлон в Солотче. Скучать не придется!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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