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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Чистые стены

00:01 / Город и мы
Красота города начинается с фасадов домов

В этом уверены сотрудники префектуры района. «Надписи на фасадах зданий и ограждениях вредят восприятию города, портят его облик», – говорит начальник отдела по работе с населением Галина Мешкова. Поэтому префектура регулярно проводит рейды, в ходе которых стены домов приводятся в порядок. В числе последних были ликвидированы надписи на помещении тира в парке по улице Садовой. Кстати, если такого «художника» поймают за руку, его ждет штраф до пяти тысяч рублей!

До недавнего времени был исписан фасад многоквартирного дома №65 по улице Урицкого. «Надписи здесь мы обнаружили давно, дали предписание ТСЖ на их устранение, но нас не услышали», – рассказывает Галина Мешкова. Кроме фасадных «художеств», на здании отсутствовал указатель наименования улицы, была неисправна система водоотвода, а также обнаружены разрушения облицовки и штукатурки. Теперь ТСЖ ждет административное разбирательство и, возможно, штраф, который в данном случае может достичь нескольких десятков тысяч рублей.

Инспектирование городских улиц будет продолжено. Специалисты префектуры призывают рязанцев к соблюдению правил благоустройства и бережному отношению к облику города.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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