Каждому малышу – свое дерево

В Городском парке высажена аллея ясеней в честь рязанцев, появившихся на свет в 2016 году

«Мое первое дерево» – так называется рязанская акция, приуроченная к Году экологии в России. Она прошла накануне в Городском парке. Здесь появилась новая аллея ясеней. Двенадцать молодых деревьев посадили семьи, в которых в 2016 году родились дети. Большинство родителей о возможности посадить дерево в честь своего ребенка узнали через сайт городской администрации.

– Муж увидел приглашение принять участие в акции, и мы с удовольствием его приняли. Позвонили по указанному в объявлении телефону, и нас включили в число участников. В декабре у нас родился второй сын. К сожалению, когда появился на свет наш первый ребенок, такой акции еще не было, а то мы обязательно приняли бы участие в ней, – рассказала мама полугодовалого Всеволода Поликарпова Наталья. Семья Поликарповых живет недалеко от Городского парка и планирует ухаживать за ясенем Всеволода.

Свой ясень в честь сына Мирона посадили Анна и Александр Даниловы. Семья живет в микрорайоне Горроща, но их семейное дерево будет расти в Советском районе, сюда они планируют наведываться регулярно, чтобы ухаживать за ним.

Всего этой весной на территории района было высажено несколько сотен молодых деревьев и кустарников, разбиты десятки цветников в рамках акции «Цветы для любимого города».