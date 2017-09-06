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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Территория равных возможностей

00:01 / Общество
Территория равных возможностей

Завершился фестиваль художественного творчества и прикладного искусства среди инвалидов «Золотые сердца», в котором участвовали члены территориального отделения №1 областного центра общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Замечательными выступлениями порадовал зрителей ансамбль «Ложкари», который был награжден дипломом в номинации «Ансамблевое исполнение». Имел большой успех у зрителей Александр Терехов, десять ребят получили дипломы в номинации «Прикладное творчество». Как отметила префект района Наталья Мельникова, «фестиваль состоялся во всем творческом многообразии благодаря талантливым участникам».

На территории района немало делается для создания безбарьерной среды. Обустройство пандусов, удобных съездов возле торговых предприятий, остановок общественного транспорта, специальная разметка на тротуарах для слабовидящих рязанцев – лишь часть проводимой работы.

«Мы стараемся сделать все, чтобы рязанцы с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно, чтобы поводов для радости у них было больше, поэтому стараемся найти возможность также организовать экскурсию, поход в музей или театр», – говорит Наталья Мельникова.

К слову, на днях состоялась экскурсия на катере для детей-инвалидов Советского района. Прогулки по Оке общество инвалидов совместно с префектурой Советского района организуют ежегодно. Помощь оказывают учащиеся школы №1, которые по традиции готовят развлекательную программу, а префектура – сладкие призы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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