Услуга с доставкой на дом

В Рязанской области прошла акция «День ПФР в малых населенных пунктах»

Ежегодно в первых числах июня эту социальную акцию проводит региональное отделение Пенсионного фонда России. Специалисты отделения выезжают в отдаленные села и деревни региона, проводят встречи с местными жителями, консультируют их на открытых площадках, в зданиях администраций, домах культуры, сельских библиотеках и школах. В этом году акция «День ПФР…» охватила более 25 населенных пунктов. Всего участие в ней приняли более 800 человек. Пенсионеров, пришедших на встречу с работниками ПФР, в основном интересовали проведенные в этом году индексации пенсий и предоставление социальных выплат. Молодым людям в ходе встреч специалисты ПФР рассказали о специализированных электронных сервисах по предоставлению госуслуг.