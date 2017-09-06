Велосезон этого года можно считать официально открытым – ежегодный велопарад состоялся, невзирая на сопротивление погоды. Впрочем, время года имеет все меньшее значение даже для такого, казалось бы, исключительно летнего «аксессуара», как велосипед. Современные модификации двухколесного друга позволяют почти беспрепятственно передвигаться на велосипеде даже по снегу и гололедице, что и делали счастливые обладатели «зимних» моделей – не раз в январе-феврале, стоя в автомобильной пробке на улице Зубковой, видела велосипедиста.

Однако, несмотря на технологии, о беспрепятственном велопередвижении по Рязани говорить еще рано. И как бы ни призывали городские власти сменить автомобиль на велосипед, сделать это затруднительно по объективным причинам. Для автомобилей дороги есть, для пешеходов тротуары предусмотрены, дорожек для велосипедистов по-прежнему нет. И, судя по всему, на дорогах общего пользования появятся они не скоро. Будем рассуждать здраво. Городские магистрали и так слишком узки для сегодняшнего количества автомобилей, выделить полоску для велосипедистов не получится. С тротуарами ситуация аналогичная. Кроме того, тротуары обладают дополнительным препятствием – бордюрами. Они затрудняют передвижение и рязанцам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Созданию безбарьерной среды в городе последнее время уделяется все большее внимание. Но пока оно сосредоточено на самом необходимом – пандусах в социально значимых учреждениях. Удобные съезды в пешеходных зонах, вероятно, следующий этап. Конечно, все эти преграды не останавливают верных приверженцев велоспорта, но о массовой пересадке горожан на велосипеды говорить рано. Условий нет. Хотя положительную тенденцию отметить нужно. Например, количество велопарковок в областном центре увеличивается, и даже у здания городской администрации подобная установлена. Есть и официальная велодорожка – на Лыбедском бульваре. Но вот как ей пользоваться на практике? Например, мне, жителю Дашково-Песочни, мелкими перебежками с велосипедом подмышкой добраться до центра и уж здесь ни в чем себе не отказывать? Вволю накататься я могу и в лесопарке, а вот в ЦПКиО уже так не получится – аллеи единственного крупного и благоустроенного в Рязани парка уже не вмещают всех желающих здесь и побегать, и прокатиться на роликах, велосипедах, скейтбордах и т.д. Гуляющим без спортинвентаря места практически не остается.

Но безвыходных ситуаций не бывает. Свое решение задачи по созданию в областном центре велозоны предложили сами горожане, а именно Михаил Крылов, удачная идея которого о благоустройстве Почтовой улицы уже реализована. Михаил Геннадьевич придумал, как создать для велосипедистов маршрут, комфортный и беспрепятственный (конечно, насколько позволяет это сделать городская среда), протяженностью 8 километров. Трек соединит Центральный парк культуры и отдыха с Ореховым озером. После ЦПКиО основной маршрут пройдет по Лыбедскому бульвару, Окскому шоссе, лесопарку. Уникальность предложения в том, что 80% велотрассы не пролегает вдоль автомобильных магистралей города и предполагает минимальное количество пересечений с ними. Мне, как жителю Дашков-Песочни, конечно, опять придется добираться до трассы «перебежками», но в данном случае овчинка уже будет стоить выделки. Все-таки восемь километров! Есть где раскатиться.

Для создания велодорожки нужно будет отремонтировать мостик через Лыбедь в районе улиц Полевой и Чапаева, сделать «прокол» в путепроводе на улице Ленина, ну и еще много чего «по мелочам». Впрочем, дорогу осилит идущий. Например, в этом году обустроить под велосипедистов мостик через Лыбедь. Это был бы первый шаг.

Питаю небезосновательную надежду, что предложение Крылова найдет поддержку и у городской власти, и у благотворителей. Хорошее дело он предлагает, полезное. Да и все чаще совместные проекты, когда жители предлагают, а власть поддерживает, реализуются. Например, Союз лыжников Рязанской области поделился радостной новостью: региональный минспорт услышал чаяния спортсменов, и уже сегодня должно пройти совещание по реконструкции лыжероллерной трассы в Мемориальном парке. Асфальт трассы уже совершенно не годен и даже опасен для тренировок. Уверена, вместе мы сможем сделать наш город комфортным и безбарьерным для активного образа жизни.