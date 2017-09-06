8 июня – День социального работника

Уважаемые работники социальной защиты населения Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Забота о людях, которым требуется повышенное внимание и поддер­жка, – благородный и очень значимый для общества труд, который требует особого духовного настроя, огромной самоотдачи. Рязанские специалисты профильных служб работают ответственно и добросовестно, на высоком профессиональном уровне, стремятся улучшать качество оказываемых социальных услуг, внедрять инновационные подходы к организации помощи нуждающимся людям. Уверен, что такая активная, эффективная работа сотрудников учреждений социальной защиты Рязанской области позволит оказать реальную поддержку всем, кому она необходима, улучшить качество жизни ветеранов, пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.

Совершенствованию системы соцзащиты в регионе будет уделяться самое пристальное внимание и в дальнейшем, продолжится укрепление материально-технической базы стационарных учреждений, оказание адресной помощи, развитие комплексных центров социального обслуживания, реализация благотворительных общественных инициатив.

В день профессионального праздника желаю сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деятельности на благо жителей рязанского региона!

Глава Рязанской области

Н.В. Любимов

Уважаемые работники социальной службы!

Сердечно поздравляю вас с праздником!

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, опыта, но и огромного терпения, умения сопереживать, помогать добрым словом и дарить радость общения. От вашего труда во многом зависит качество жизни земляков, доверие граждан к институтам власти, стабильность и согласие в обществе.

Благодаря вам пожилые люди, ветераны, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку, не остаются одни со своими проблемами и вновь обретают надежду на лучшее. Сердечность, трудолюбие, компетент­ность и ответственность снискали вам уважение населения.

Для депутатов Рязанской областной Думы законодательное обеспечение социальной политики – одно из приоритетных направлений работы. За последние годы в этой сфере сделано немало: реализуются целевые программы, вводятся дополнительные меры социальной защиты, расширяется сеть специализированных учреждений, повышается доступность и качество оказываемых услуг.

Спасибо за преданность своему делу, беззаветное служение людям, понимание важности стоящих перед вами задач.

Желаю вам и вашим близким, ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях!

А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые коллеги, работники Пенсионного фонда РФ в Рязанской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днем социального работника!

Этот праздник посвящен всем, кто своим трудом и призванием реализует социальную политику, – направление, определяющее жизнеспособность государства, возможность выполнения обязательств перед пенсионерами и ветеранами, различными категориями льготников, перед всеми трудящимися гражданами, перед семьей и обществом. Принцип ответственности ярко проявляется в нашей работе: сотни обращающихся к нам граждан должны быть уверены в качестве обслуживания, доскональном соблюдении законности и профессиональной этики.

Ежегодно процесс взаимодействия ПФР с населением совершенствуется: в клиентских службах созданы максимально комфортные условия, за большинством услуг граждане могут обратиться дистанционно. Это не означает, что наша работа упрощается, – каждое нововведение делает ее еще более сложной и многогранной, но я уверен, что благодаря высокому профессионализму и сплоченности мы и в дальнейшем с успехом будем выполнять все поставленные задачи!

С праздником вас, желаю счастья, здоровья и новых профессиональных успехов!

Управляющий ГУ – Отделением ПФР по Рязанской области

Г.В. Пашин