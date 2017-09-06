Инвестпроект в действии

Глава региона Николай Любимов поздравил руководство и коллектив предприятия «Татсуно Рус» с 20-летием компании

В праздновании юбилея фирмы приняли участие учредитель коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО «Татсуно Рус», президент «Татсуно Корпорэйшен» Татсуно Хиромичи, директор ООО «Татсуно Рус» Игорь Селицкий, президент «Татсуно Европа» (Чешская республика) Милан Кубик, руководители профильных министерств Рязанской области, сотрудники предприятия.

Основные направления работы ООО «Татсуно Рус» – изготовление и сервисное обслуживание топливораздаточного оборудования и измерительно-управляющих систем для современных автозаправочных комплексов. Глава рязанского региона Николай Любимов ознакомился с производственным процессом, осмотрел новое оборудование и образцы продукции.

Глава региона поздравил руководство и коллектив с 20-летием предприятия, отметив, что все эти годы компания эффективно работает в регионе, демонстрирует динамичное развитие, обеспечивая высокое качество продукции и расширяя географию ее поставок; является одним из примеров успешной реализации инвестиционного проекта на территории области.

По словам Николая Любимова, регион всегда готов оказывать поддержку добросовестным инвесторам, ведущим социально ответственный бизнес. В настоящее время в области идет активная работа по созданию максимально комфортной среды для бизнеса, предоставлению инвесторам всех необходимых возможностей для реализации проектов. «Надеюсь, что приоритеты экономической политики Рязанской области откроют новые перспективы для компании «Татсуно Рус»,– сказал Николай Любимов.– Буду рад дальнейшему сотрудничеству в интересах региона». В честь 20-летия предприятия ряду сотрудников глава региона вручил почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.

Учредитель ООО «Татсуно Рус», президент «Татсуно Корпорэйшен» Татсуно Хиромичи отметил, что рязанское предприятие развивается успешно, растет качество продукции во многом благодаря высокому уровню подготовки специалистов. «Я очень рад инвестировать в российские предприятия и буду продолжать эту работу», – подчеркнул Татсуно Хиромичи.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Работа компании может во многом служить образцом для других предприятий: и в подходах к организации производства, и в работе с партнерами, и в умении видеть перспективы, соответствовать потребностям рынка и опережать их. Для правительства области, для меня как главы региона очень важны такие надежные бизнес-партнеры, как компания «Татсуно Рус», которая обеспечивает стабильные налоговые отчисления в бюджет, высокотехнологичные рабочие места для жителей региона.