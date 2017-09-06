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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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По зову сердца

00:01 / Праздник
Социальные работники принимают поздравления
Автор фото: Дмитрий Осинин | По зову сердца
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязанском дворце молодежи состоялся праздник, посвященный Дню социального работника. Перед его началом в фойе была организована работа интерактивных площадок: тематические выставки, лотерея, музыкальная и фотозона, площадки общественных организаций.

Среди тех, кто пришел поздравить специалистов социальной сферы, были глава региона Николай Любимов, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, депутат областной Думы Татьяна Панфилова, руководители региональных министерств и ведомств, администрации города Рязани, общественных организаций.

Николай Любимов поздравил собравшихся с предстоящим профессиональным праздником и вручил почетные грамоты министерства труда и социальной защиты населения РФ, почетные грамоты губернатора Рязанской области, ценные подарки губернатора Рязанской области.

«Вы посвятили себя благородному делу – заботе о тех, кому требуется особое внимание и поддержка, – подчеркнул глава региона, обращаясь к специалистам социальной сферы. – Терпением и любовью на высоком профессиональном уровне вы ежедневно помогаете людям. Причем в основном это делаете не только в силу должност­ных обязанностей, но и по призванию, по зову сердца. Работа, которую вы выполняете, требует отзывчивости, сострадания и доброты, поэтому среди представителей вашей профессии нет случайных людей».

Николай Любимов обратил внимание, что в деятельность по поддержке социально не защищенных людей активно стали включаться благотворительные организации. Так, с этого года в регионе действует пилотный проект в рамках соглашения с Благотворительным фондом «Старость в радость». Он направлен на внедрение передовых, инновационных подходов к организации помощи пожилым людям, инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях региона.

Развивается и расширяет свою деятельность волонтерское движение. «Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям», – подчеркнул Николай Любимов. Он выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся сделать сферу социальной защиты современной, полностью отвечающей запросам людей, что будет работать на повышение уровня комфорта и благополучия региона в целом.

Николай Любимов отметил, что в текущем году на социальную защиту направлено семь миллиардов рублей. За счет этих средств планируется повысить заработную плату ряду сотрудников социальной сферы, укрепить материально-техническую базу домов-интернатов для престарелых и инвалидов и центров социальной реабилитации несовершеннолетних, продолжить создание безбарьерной среды.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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