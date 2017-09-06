В интересах детей

Родителей тех несовершеннолетних, кого полиция застанет в неположенном месте в неположенное время, будут наказывать суровее

Одной из тем обсуждения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которую провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, был вопрос контроля за соблюдением несовершеннолетними так называемого «комендантского часа», а также случаев, когда они появляются в местах, не предназначенных для детей.

В соответствии с законодательством, всю полноту ответственности за такие нарушения несут родители или иные законные представители несовершеннолетнего. И если раньше санкции накладывали при «разборе полетов» на уровне местных комиссий по делам несовершеннолетних при администрациях разных уровней, то теперь, исходя из разъяснения вопроса Верховным судом, ситуация будет другой.

Определено, что главенствовать должен именно федеральный закон. Теперь сотрудники полиции, задерживая несовершеннолетних в рамках этого закона, могут сразу же составлять протокол, а также вносить семью подростка в собственную базу данных с пометкой о неблагополучном статусе со всеми вытекающими из этого последствиями. Все это собравшимся разъяснила старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Еремина. Законодательная мера направлена на защиту интересов несовершеннолетних.

На комиссии был рассмотрен также ряд вопросов, касающихся помощи беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, участия Рязанской епархии в духовно-нравственном просвещении семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Обсудили практику и статистику раскрытия преступлений, совершенных против несовершеннолетних и деятельность Центра защиты детей от Интернет-угроз. Подробно остановились на деятельности детских общественных организаций по профилактике безнад­зорности и правонарушений несовершеннолетних.