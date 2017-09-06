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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Очень нужные помощники

00:01 / Общество
Для своих подопечных социальный работник становится по-настоящему близким человеком
Автор фото: Ольга Драган | Очень нужные помощники
Фото автора.

Сегодня, 8 июня, профессиональный праздник отмечают специалисты, которые трудятся в социальной сфере. Здесь, как правило, нет случайных людей. Социальным работникам необходимо обладать чуткостью и деликатностью, ведь работать с пожилыми людьми не менее сложно и ответственно, чем с маленькими детьми.

На работу – по зову сердца

Наталья Кулешова в преддверии Дня социального работника была отмечена почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты населения РФ. Награда эта заслуженная – Наталья вот уже двадцать пять лет обслуживает пожилых людей. Женщина улыбается и говорит, что профессию не выбирала, а она ее нашла сама. «Мне всегда нравилось помогать людям, – делится Наталья. – Когда только начинала, был маленький отдел, состоящий из шести человек, теперь у нас – большой комплексный центр социального обслуживания населения, имеющий разные отделения».

Сейчас «под крылом» социального работника Натальи Кулешовой – десять человек, и все хоть и живут в Рыбном, но на разных улицах. Судьба большинства из них непростая. «Каждому хочется помочь, – говорит Наталья. – Тем более что многих знаю с дет­ства».

По статистике, для большинства пожилых людей социальный работник становится по-настоящему близким человеком, которому они доверяют и с которым готовы поделиться невзгодами или просто поговорить. Вот и для своих подопечных Наталья Кулешова – просто Наташа, поддержки и душевного участия которой они очень ждут.

Ждут с нетерпением

Мы встретились с Натальей в Рыбновском комплексном центре социального обслуживания населения и вместе отправились к ее подопечным, а по дороге успели поговорить. Рабочий день Натальи, как и любого другого соцработника, начинается с похода в магазины за продуктами и аптеку за лекарствами для своих подопечных. «Сейчас в Рыбном много магазинов, в которых большой ассортимент, а ведь было время, когда приходилось часами отстаивать большие очереди, чтобы купить самые необходимые продукты – хлеб и молоко», – вспоминает она.

Раиса Николаевна Козупица – одна из подопечных Натальи. Ее социальный работник обслуживает около пяти лет. Раиса Николаевна встречает нас в дверях. Она инвалид детства. После смерти родителей живет одна. «Есть дальние родственники, с которыми мы изредка созваниваемся, но они старенькие уже, поэтому в гости не приходят, – рассказывает она. – Раньше общалась с соседями, а теперь кто-то умер, кто-то переехал, а новых жильцов не знаю». Сама Раиса Николаевна на улицу не выходит по состоянию здоровья, поэтому очень рада тому, что ее навещает Наталья. «Она и поговорит со мной, и продукты принесет, и приготовить поможет», – делится Раиса Николаевна.

Попрощавшись с ней, отправляемся к следующей подопечной Натальи Кулешовой. Зайдя в квартиру к пенсионерке Изабелле Федоровне Бритовой, социальный работник первым делом спрашивает, как дела, как здоровье, и, взяв специальную тетрадь, записывает, что нужно принести в следующий раз. Затем Наталья измеряет своей подопечной давление.

Изабелле Федоровне скоро будет восемьдесят лет. Ее в Рыбном знают многие, ведь она долгое время работала медсестрой. Сейчас Изабелла Федоровна практически не видит, поэтому социальный работник помогает в том числе и с уборкой квартиры. «А когда нужно купить что-то из одежды, то Наташа берет какую-то вещь в магазине для примерки и приносит мне, – рассказывает пожилая женщина. – Если в самый раз, то мы ее оставляем, если нет, то Наташе приходится ее менять». Социальный работник лишь улыбается и говорит, что особого труда ей это не составляет. Все продавцы ее уже знают, поэтому никогда не отказывают, когда нужно вернуть или поменять товар.

У Изабеллы Федоровны есть сын, но он живет в Подмосковье. «Я не одинока, – говорит она. – Сын часто приезжает. Внук живет в Рыбном, а работает в Рязани, он по мере возможности тоже приходит ко мне. И все-таки без социального работника было бы тяжело».

И словом, и делом

К каждому из своих подопечных Наталья, согласно должност­ной инструкции, должна приходить два раза в неделю, приносить продукты и лекарства, помогать по дому, если необходимо, оформ­лять различные документы, сопровождать в поликлинику и на прогулке. На деле же соцработник навещает вверенных ей пожилых людей гораздо чаще.

«Как-то вечером звонит Раиса Николаевна Козупица и в слезах говорит, что замок в двери сломался, – рассказывает Наталья. – А время уже позднее было, у слесарей рабочий день закончился. Но нельзя же человека в таком положении оставлять. Попросила своего супруга помочь – он устранил поломку».

И подобных случаев в практике социальных работников немало. Однако стать опорой для тех, кто по разным обстоятельствам остался один, по силам далеко не каждому человеку. Не все готовы бегать с тяжелыми сумками по этажам или тратить много времени на посещение поликлиники, чтобы записать бабушку или дедушку к врачу, или заниматься бумажными делами, связанными с различными выплатами и льготами. А Наталья смогла. Четверть века она помогает людям справляться с бытовыми трудностями. Она признается, что по-другому просто уже и не может.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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