Вести районов

ПРОНСК. Руководство Рязанской ГРЭС встретилось с потенциальными инвесторами – представителями АО Группа «Илим» – крупнейшей компании российской целлюлозно-бумажной промышленности. Представители компании рассказали, что хотят построить новое производство на территории ЦФО. Строительство и запуск нового завода, подразумевающего создание 300 новых рабочих мест, рассчитано на три года. Их ознакомили с технологическими возможностями Рязанской ГРЭС, провели экскурсию по производственным цехам и продемонстрировали перспективную инвестиционную площадку. Во встрече принимала участие депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Елена Митина.

САРАИ. В Можарах состоялось выездное обследование населения по раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Медики приехали в село по просьбе коллектива ООО «Можары», сотрудники которого предложили идею популяризации здорового образа жизни и разработали проект «Здоровое будущее в наших руках». Начинание трудового коллектива родилось не на пустом месте. Инициаторы проекта переняли реализуемую в последнее время в регионе идею выездных скринингов, где медицинские бригады обследуют сотрудников прямо на рабочих местах.

ЕРМИШЬ. Михаил и Юлия Соломины из села Надежка начали строить свой дом. Они участвуют в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», проходят по категории «Молодая семья». Супруги получили социальные выплаты на строительство дома, возводят его своими руками.

ПИТЕЛИНО. В райцентре прошел обучающий семинар для предпринимателей по разъяснению особенностей нового порядка применения контрольно-кассовой техники. Налоговики рассказали бизнесменам о преимуществах ККТ и правилах ее регистрации через сайт ФНС России.

УХОЛОВО. В зрительном зале районного детско-юношеского центра состоялся выпускной отчетный концерт объединения «Ладушки». После концерта прошла церемония вручения свидетельств о четырехгодичном курсе обучения. Документы получили 11 выпускников.

ШАЦК. Деревня Калинная находится всего в нескольких километрах от Шацка и входит в состав Казачинского сельского поселения. Когда-то она славилась знаменитыми доярками, телятницами, механизаторами. Все они трудились в известном всей стране передовом орденоносном колхозе имени «ХХI партсъезда». На днях глава Казачинского сельского поселения Валерий Астахов организовал и провел в Калинной праздник «Живи, любимая деревня». В этот день калиновцев поздравили глава администрации района Александр Нечушкин, руководитель общественной приемной губернатора области Татьяна Зенина, другие гости.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Пляжи района готовы к купальному сезону. Водолазы обследовали акваторию Немецкого и Каширинского прудов в пределах ста метров от береговой линии, очистили дно от опасного мусора – коряг, стекла, камней и других предметов. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Рязанской области проверили техническое состояние пляжей. Также в районе провели лабораторные исследования воды, которые показали ее пригодность для купания. Берега водоемов обработали химическими препаратами от клещей.

СТАРОЖИЛОВО. Жители райцентра присоединились к Всероссийской литературной акции «Классики в российской провинции». Площадкой для ее проведения стал районный Дом культуры. В парковой зоне собрались чтецы и слушатели от 8 до 77 лет. Фоном для выступающих стала выставка книг Константина Паустовского «Русский до последней прожилки», посвященная 125-летию писателя. Почитатели его таланта декламировали отрывки из повести «Мещерская сторона».