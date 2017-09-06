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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Важный ресурс

00:01 / Инициатива
В Рязани презентовали федеральный проект «Профстажировки»
Автор фото: Александр Королев | Важный ресурс
Фото: Александр Королев.

На презентацию по приглашению главы региона Николая Любимова прибыл директор Центра мониторинга развития промышленности, эксперт промышленного комитета центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Профстажировки» Илья Семин. По его словам, проект может оказать существенное влияние на обеспечение квалифицированными кадрами российских предприятий.

О планах провести подобную встречу в Рязани Николай Любимов и Илья Семин договорились еще на XVI Международном инвестиционном форуме в Сочи, прошедшем в феврале текущего года. По мнению Николая Викторовича и Ильи Николаевича, Рязань для реализации пилотного проекта «Проф­стажировки» – просто классика жанра. Здесь много испытывающих кадровую проблему промышленных предприятий, и в то же время – колледжи и вузы технической направленности выпускают ежегодно сотни специалистов. Важно организовать деловое взаимодействие между ними, направленное в конечном итоге на трудоустройство молодых специалистов.

– В Рязанской области уже используются два механизма, позволяющих обеспечить работодателей молодыми специалистами, – говорит глава региона Николай Любимов. – Первый рассчитан на обеспечение потребности специалистами на близлежащую перспективу в 1-2 года. Это проходящие на системной основе встречи работодателей со студентами предвыпускных и выпускных курсов. Студентов информируют об имеющихся вакансиях, условиях работы, социальном пакете, возможностях карьерного роста. При наличии заинтересованности студентам предлагается заключить договор, который гарантирует трудоустройство, предусматривает прохождение производственной практики, оказание социальной поддержки. Студенты обязуются после получения диплома трудоустроиться на предприятие и отработать время, определенное договором. Механизм обеспечения кадрами на долгосрочную перспективу – целевой прием в вузы. Сочетание этих двух практик плюс внедрение дуального образования, которое тоже является одним из наших приоритетов, да еще теперь проект «Профстажировки» – этот комплекс обеспечит наши предприятия квалифицированными кадрами.

Прогнозируемая потребность в кадрах по Рязанской области составляет 210 700 человек, а молодежи требуется 73 тысячи человек. Больше всего работников требуется на предприятия обрабатывающей промышленности. Они готовы принять на работу 27 300 специалистов. Наиболее востребованы в этой отрасли инженеры, слесари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, операторы технологических установок, регулировщики электронного оборудования.

Важный момент – узнать друг о друге. Теперь площадкой для знакомства стал портал профстажировки.рф, на котором предприятия оставляют свою информацию о вакансиях, а молодые специалисты заявляют о себе. Таким образом происходит диалог работодателей и соискателей рабочих мест. На портале уже зарегистрировались 800 рязанских студентов, а вот заявок от предприятий значительно меньше. По словам главы региона Николая Любимова, проект хоть и федеральный, но хотелось бы, чтобы рязанские специалисты трудоустраивались на местные предприятия.

– Проект, безусловно, нужный и очень важный, ведь без решения кадровой проблемы развивать экономику невозможно, – говорит директор Центра мониторинга развития промышленности, эксперт промышленного комитета центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Проф­стажировки» Илья Семин. – Сегодня кадры являются ключевым вопросом для прихода инвесторов в регион. Если раньше говорили о необходимости льгот, финансовой поддержки, наличия инфраструктуры, то теперь в приоритете у инвестора – высококвалифицированные специалисты. Нет кадров – нет завода, и регионы сегодня серьезно конкурируют за приход того или иного инвестора.

Свои позиции по поводу обсуждаемой темы высказали и поддержали проект присутствующие на презентации руководители рязанских предприятий, ректоры вузов, представители молодежных общественных организаций.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 103 (5390) от 08 июня 2017 года
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